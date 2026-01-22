Galimberti e Perusin plaudono al collegamento Malpensa – Gallarate: “Varese sempre più connessa”
Il nuovo collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate è un passo in avanti per la mobilità integrata del Varesotto, con effetti positivi su lavoro, turismo e sostenibilità
È stato inaugurato oggi il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e il nodo di Gallarate-Varese, un tassello strategico che migliora ulteriormente l’accessibilità dell’intera area del nord-ovest lombardo. Presenti all’evento anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e la vicesindaca Ivana Perusin, che hanno salutato con favore questa nuova infrastruttura.
Varese al centro della mobilità regionale
«Varese in questi anni ha potenziato sempre più i collegamenti ferroviari a breve e media percorrenza – hanno dichiarato Galimberti e Perusin –. La nostra città è oggi più vicina alla Svizzera, a Como, ha aumentato la frequenza dei collegamenti con l’area metropolitana di Milano, e grazie a questo nuovo tratto è anche meglio connessa allo scalo aeroportuale di Malpensa».
Un’evoluzione significativa per il trasporto pubblico, che rafforza la sostenibilità degli spostamenti e riduce i tempi per raggiungere poli economici e logistici fondamentali.
Una rete di mobilità sostenibile
Il nuovo collegamento, infatti, si inserisce in un sistema ferroviario in continua espansione che mira a semplificare gli spostamenti quotidiani di pendolari, turisti e lavoratori transfrontalieri, offrendo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata.
«Una rete di trasporti efficiente – aggiungono gli amministratori – pone Varese sempre più al centro di un’area strategica, dove si concentrano flussi di persone e opportunità lavorative. Il prossimo obiettivo è accorciare ulteriormente i tempi di percorrenza verso Milano, rendendo la nostra città ancora più attrattiva».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.