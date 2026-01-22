Galimberti e Perusin plaudono al collegamento Malpensa – Gallarate: “Varese sempre più connessa”

È stato inaugurato oggi il nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e il nodo di Gallarate-Varese, un tassello strategico che migliora ulteriormente l’accessibilità dell’intera area del nord-ovest lombardo. Presenti all’evento anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, e la vicesindaca Ivana Perusin, che hanno salutato con favore questa nuova infrastruttura.

Varese al centro della mobilità regionale

«Varese in questi anni ha potenziato sempre più i collegamenti ferroviari a breve e media percorrenza – hanno dichiarato Galimberti e Perusin –. La nostra città è oggi più vicina alla Svizzera, a Como, ha aumentato la frequenza dei collegamenti con l’area metropolitana di Milano, e grazie a questo nuovo tratto è anche meglio connessa allo scalo aeroportuale di Malpensa».

Un’evoluzione significativa per il trasporto pubblico, che rafforza la sostenibilità degli spostamenti e riduce i tempi per raggiungere poli economici e logistici fondamentali.

Una rete di mobilità sostenibile

Il nuovo collegamento, infatti, si inserisce in un sistema ferroviario in continua espansione che mira a semplificare gli spostamenti quotidiani di pendolari, turisti e lavoratori transfrontalieri, offrendo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata.

«Una rete di trasporti efficiente – aggiungono gli amministratori – pone Varese sempre più al centro di un’area strategica, dove si concentrano flussi di persone e opportunità lavorative. Il prossimo obiettivo è accorciare ulteriormente i tempi di percorrenza verso Milano, rendendo la nostra città ancora più attrattiva».