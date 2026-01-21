Varese News

Guasto ad uno scambio a Sesto Calende, disagi sulla linea ferroviaria Domodossola – Gallarate

Il problema ha reso necessario l’intervento dei tecnici di RFI per le operazioni di ripristino

Disagi alla circolazione ferroviaria nella prima mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio, lungo la direttrice Domodossola–Gallarate–Milano.

La circolazione risulta rallentata a causa di un guasto a uno scambio nella stazione di Sesto Calende, che ha reso necessario l’intervento dei tecnici di RFI per le operazioni di ripristino.

Il problema tecnico ha provocato ritardi fino a 30 minuti per diversi convogli, con conseguenti modifiche e cancellazioni al servizio programmato, nel tentativo di garantire la maggiore regolarità possibile alla circolazione.

Treni con variazioni di percorso

• Treno 2411 (Domodossola 04:56 – Milano Centrale 06:38) termina la corsa a Sesto Calende

• Treno 2414 (Milano Centrale 07:25 – Domodossola 09:04) parte da Sesto Calende

• Treno 10216 (Milano Porta Garibaldi 07:37 – Domodossola 09:53) parte da Arona

Treni cancellati

• Treno 10213 (Arona 06:15 – Milano Porta Garibaldi 07:23) Fermate straordinarie

• Treno 2413 (Domodossola 05:56 – Milano Centrale 07:38) effettua oggi fermate aggiuntive a Dormelletto, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo e Casorate Sempione.

I viaggiatori sono invitati a verificare l’andamento dei treni e gli eventuali aggiornamenti tramite APP ufficiale e sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
