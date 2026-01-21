Guasto ad uno scambio a Sesto Calende, disagi sulla linea ferroviaria Domodossola – Gallarate

Disagi alla circolazione ferroviaria nella prima mattina di oggi, mercoledì 21 gennaio, lungo la direttrice Domodossola–Gallarate–Milano.

La circolazione risulta rallentata a causa di un guasto a uno scambio nella stazione di Sesto Calende, che ha reso necessario l’intervento dei tecnici di RFI per le operazioni di ripristino.

Il problema tecnico ha provocato ritardi fino a 30 minuti per diversi convogli, con conseguenti modifiche e cancellazioni al servizio programmato, nel tentativo di garantire la maggiore regolarità possibile alla circolazione.

Treni con variazioni di percorso

• Treno 2411 (Domodossola 04:56 – Milano Centrale 06:38) termina la corsa a Sesto Calende

• Treno 2414 (Milano Centrale 07:25 – Domodossola 09:04) parte da Sesto Calende

• Treno 10216 (Milano Porta Garibaldi 07:37 – Domodossola 09:53) parte da Arona

Treni cancellati

• Treno 10213 (Arona 06:15 – Milano Porta Garibaldi 07:23) Fermate straordinarie

• Treno 2413 (Domodossola 05:56 – Milano Centrale 07:38) effettua oggi fermate aggiuntive a Dormelletto, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo e Casorate Sempione.

I viaggiatori sono invitati a verificare l’andamento dei treni e gli eventuali aggiornamenti tramite APP ufficiale e sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.