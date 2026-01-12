Guasto risolto, riapre l’asilo nido Candia di Saronno
La rottura della pompa di calore aveva costretto a chiudere la struttura venerdì mattina. Il problema è stato risolto e domani il servizio riapre
Riapre domani – martedì 13 gennaio – l’asilo nido Candia di Saronno, chiuso da venerdì a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento.
Lo comunicano la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e la presidente dell’Istituzione Zerbi Fiorenza Ricciardi.
«E’ stato risolto il problema alla pompa di calore che aveva reso necessaria la chiusura temporanea della struttura – scrivono in una nota – L’intervento è stato completato grazie al tempestivo e puntuale lavoro coordinato dall’Ufficio tecnico del Comune, che ha operato con grande rapidità per consentire il ripristino delle condizioni di piena funzionalità e rendere nuovamente agibile la struttura nel più breve tempo possibile».
