I Mastini fanno il patto col diavolo: Christian Buono è il nuovo attaccante

63 punti in 32 partite nella stagione regolare, 17 in dodici gare di play off. Questi i numeri che l’attaccante Christian Buono porta in dote da Aosta a Varese, assieme ad un bel numero di minuti di penalità. L’italo-canadese è infatti il nuovo acquisto per la squadra di Da Rin alla ricerca di un uomo in grado di migliorare il reparto avanzato a partire dal Master Round. (foto in alto: Buono, a destra, in un confronto dialettico con Vanetti)

Giocatore che vede la porta, da qualsiasi angolazione, e con la stazza giusta, 180 centimetri per 93 chilogrammi, per dare peso al settore offensivo dei Mastini. Figura piuttosto controversa per lo stile giallonero: famose le sue “sviolinate” proprio all’indirizzo del pubblico varesino, ma serviva un rinforzo ed è arrivato ai piedi del Sacro Monte forse il miglior attaccante disponibile sul mercato. E un professionista va scelto in quanto tale, non certo per presunte acredini con le tifoserie.

Quindi ottimo colpo, e complimenti alla società, che concede energia all’attacco dei Mastini. C’è però da considerare un fattore molto importante, andrà capito come il giocatore si inserirà nel gruppo: questo sarà un elemento fondamentale, visto che le squadre sono prima di tutto frutto di delicati equilibri. Ai tifosi chiediamo solo di consentire al giocatore, magari di non farsi amare, ma di esprimere in serenità il potenziale in termini di punti, che alla causa giallonera serve davvero tanto.

PROGRAMMA MASTER ROUND

Giornata 1 – Sabato 17/01/2026

18:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – HC Eppan Appiano ANet

19:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – Hockey Pergine Sapiens

20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HC Aosta

Giornata 2 – Giovedì 22/01/2026

20:00 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – SV Kaltern Caldaro rothoblaas

20:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – HC Aosta

20:30 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – Alleghe Hockey

Giornata 3 – Sabato 24/01/2026

18:00 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HCMV Varese Hockey

20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – Hockey Pergine Sapiens

20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HC Eppan Appiano ANet

Giornata 4 – Giovedì 29/01/2026

20:00 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – HC Aosta

20:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – Alleghe Hockey

20:45 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – Hockey Pergine Sapiens

Giornata 5 – Sabato 31/01/2026

18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HC Eppan Appiano ANet

20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – SV Kaltern Caldaro rothoblaas

20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HCMV Varese Hockey

Giornata 6 – Sabato 07/02/2026

18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – SV Kaltern Caldaro rothoblaas

19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – HCMV Varese Hockey

20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – Alleghe Hockey

Giornata 7 – Mercoledì 12/02/2026

20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – HCMV Varese Hockey

20:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HC Eppan Appiano ANet

20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – Hockey Pergine Sapiens

Giornata 8 – Sabato 14/02/2026

18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HC Aosta

18:45 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – SV Kaltern Caldaro rothoblaas

19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – Alleghe Hockey

Giornata 9 – Giovedì 19/02/2026

20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – HC Eppan Appiano ANet

20:30 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HCMV Varese Hockey

20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – SV Kaltern Caldaro rothoblaas

Giornata 10 – Sabato 21/02/2026

18:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – Alleghe Hockey

19:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HC Aosta

19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – Hockey Pergine Sapiens

IHL – Qualification Round 2025/26

Giornata 1 – Sabato 17/01/2026

Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC Feltre

20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC 3 Zinnen Dolomites

20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – Valdifiemme HC

Giornata 2 – Giovedì 22/01/2026

20:00 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Falcons Musik Walter

20:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – Fassa Falcons

20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Valpellice Bulldogs

Giornata 3 – Sabato 24/01/2026

Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – Valdifiemme HC

19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC 3 Zinnen Dolomites

20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Valpellice Bulldogs

Giornata 4 – Giovedì 29/01/2026

20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC Feltre

20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC 3 Zinnen Dolomites

20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Falcons Musik Walter

Giornata 5 – Sabato 31/01/2026

Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC Valpellice Bulldogs

19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – Valdifiemme HC

19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – Fassa Falcons

Giornata 6 – Sabato 07/02/2026

19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC Falcons Musik Walter

19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Valpellice Bulldogs

20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – Fassa Falcons

Giornata 7 – Giovedì 12/02/2026

Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC 3 Zinnen Dolomites

20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – Valdifiemme HC

20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Feltre

Giornata 8 – Sabato 14/02/2026

19:00 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Falcons Musik Walter

19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Feltre

20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – Fassa Falcons

Giornata 9 – Giovedì 19/02/2026

20:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC Valpellice Bulldogs

Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – Fassa Falcons

20:00 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – Valdifiemme HC

Giornata 10 – Sabato 21/02/2026

20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC Falcons Musik Walter

20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Feltre

20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC 3 Zinnen Dolomites