I Mastini fanno il patto col diavolo: Christian Buono è il nuovo attaccante
Christian Buono, il "violinista", sarà il nuovo rinforzo di Varese. Servivano punti e sotto questo aspetto gol e assist arriveranno, con la speranza di un'immediata integrazione nel gruppo
63 punti in 32 partite nella stagione regolare, 17 in dodici gare di play off. Questi i numeri che l’attaccante Christian Buono porta in dote da Aosta a Varese, assieme ad un bel numero di minuti di penalità. L’italo-canadese è infatti il nuovo acquisto per la squadra di Da Rin alla ricerca di un uomo in grado di migliorare il reparto avanzato a partire dal Master Round. (foto in alto: Buono, a destra, in un confronto dialettico con Vanetti)
Giocatore che vede la porta, da qualsiasi angolazione, e con la stazza giusta, 180 centimetri per 93 chilogrammi, per dare peso al settore offensivo dei Mastini. Figura piuttosto controversa per lo stile giallonero: famose le sue “sviolinate” proprio all’indirizzo del pubblico varesino, ma serviva un rinforzo ed è arrivato ai piedi del Sacro Monte forse il miglior attaccante disponibile sul mercato. E un professionista va scelto in quanto tale, non certo per presunte acredini con le tifoserie.
Quindi ottimo colpo, e complimenti alla società, che concede energia all’attacco dei Mastini. C’è però da considerare un fattore molto importante, andrà capito come il giocatore si inserirà nel gruppo: questo sarà un elemento fondamentale, visto che le squadre sono prima di tutto frutto di delicati equilibri. Ai tifosi chiediamo solo di consentire al giocatore, magari di non farsi amare, ma di esprimere in serenità il potenziale in termini di punti, che alla causa giallonera serve davvero tanto.
PROGRAMMA MASTER ROUND
Giornata 1 – Sabato 17/01/2026
18:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – HC Eppan Appiano ANet
19:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – Hockey Pergine Sapiens
20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HC Aosta
Giornata 2 – Giovedì 22/01/2026
20:00 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – SV Kaltern Caldaro rothoblaas
20:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – HC Aosta
20:30 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – Alleghe Hockey
Giornata 3 – Sabato 24/01/2026
18:00 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HCMV Varese Hockey
20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – Hockey Pergine Sapiens
20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HC Eppan Appiano ANet
Giornata 4 – Giovedì 29/01/2026
20:00 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – HC Aosta
20:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – Alleghe Hockey
20:45 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – Hockey Pergine Sapiens
Giornata 5 – Sabato 31/01/2026
18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HC Eppan Appiano ANet
20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – SV Kaltern Caldaro rothoblaas
20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – HCMV Varese Hockey
Giornata 6 – Sabato 07/02/2026
18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – SV Kaltern Caldaro rothoblaas
19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – HCMV Varese Hockey
20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – Alleghe Hockey
Giornata 7 – Mercoledì 12/02/2026
20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – HCMV Varese Hockey
20:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HC Eppan Appiano ANet
20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – Hockey Pergine Sapiens
Giornata 8 – Sabato 14/02/2026
18:45 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HC Aosta
18:45 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – SV Kaltern Caldaro rothoblaas
19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – Alleghe Hockey
Giornata 9 – Giovedì 19/02/2026
20:00 – Palaghiaccio di Aosta: HC Aosta – HC Eppan Appiano ANet
20:30 – Palaghiaccio di Pergine: Hockey Pergine Sapiens – HCMV Varese Hockey
20:30 – Alvise De Toni, Alleghe: Alleghe Hockey – SV Kaltern Caldaro rothoblaas
Giornata 10 – Sabato 21/02/2026
18:30 – Acinque Ice Arena, Varese: HCMV Varese Hockey – Alleghe Hockey
19:30 – Raiffeisen Arena, Caldaro: SV Kaltern Caldaro rothoblaas – HC Aosta
19:30 – Stadio Appiano: HC Eppan Appiano ANet – Hockey Pergine Sapiens
IHL – Qualification Round 2025/26
Giornata 1 – Sabato 17/01/2026
Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC Feltre
20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC 3 Zinnen Dolomites
20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – Valdifiemme HC
Giornata 2 – Giovedì 22/01/2026
20:00 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Falcons Musik Walter
20:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – Fassa Falcons
20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Valpellice Bulldogs
Giornata 3 – Sabato 24/01/2026
Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – Valdifiemme HC
19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC 3 Zinnen Dolomites
20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Valpellice Bulldogs
Giornata 4 – Giovedì 29/01/2026
20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC Feltre
20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC 3 Zinnen Dolomites
20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Falcons Musik Walter
Giornata 5 – Sabato 31/01/2026
Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC Valpellice Bulldogs
19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – Valdifiemme HC
19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – Fassa Falcons
Giornata 6 – Sabato 07/02/2026
19:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC Falcons Musik Walter
19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Valpellice Bulldogs
20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – Fassa Falcons
Giornata 7 – Giovedì 12/02/2026
Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – HC 3 Zinnen Dolomites
20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – Valdifiemme HC
20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC Feltre
Giornata 8 – Sabato 14/02/2026
19:00 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Falcons Musik Walter
19:30 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – HC Feltre
20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – Fassa Falcons
Giornata 9 – Giovedì 19/02/2026
20:30 – Palaghiaccio Drio le Rive, Feltre: HC Feltre – HC Valpellice Bulldogs
Da definire – Palaghiaccio di Bressanone: HC Falcons Musik Walter – Fassa Falcons
20:00 – Eistadion Sportzone Gries, Dobbiaco: HC 3 Zinnen Dolomites – Valdifiemme HC
Giornata 10 – Sabato 21/02/2026
20:30 – Palaghiaccio Cotta Morandini, Torre Pellice: HC Valpellice Bulldogs – HC Falcons Musik Walter
20:30 – Stadio del Ghiaccio di Cavalese: Valdifiemme HC – HC Feltre
20:45 – Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei: Fassa Falcons – HC 3 Zinnen Dolomites
