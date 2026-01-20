Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

I salti mortali dei Black Blues Brothers arrivano a Busto Arsizio

Al Teatro Sociale arriva lo show internazionale che ha incantato Re Carlo III e Papa Francesco

Black Blues Brothers
Spettacoli

23 Gennaio 2026

Il 23 gennaio, alle ore 21, il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio inserisce nel proprio calendario The Black Blues Brothers. Lo spettacolo – una produzione – firmata Mosaico Errante e nata da un’idea di Alexander Sunny – sarà un’esibizione acrobatica una sintesi tra il circo contemporaneo e l’immaginario musicale dei cult movie anni ’80.

Il presupposto narrativo è essenziale: in un locale che richiama le atmosfere del Cotton Club, cinque barman e inservienti iniziano a muoversi sulle note della colonna sonora di John Landis. In questo contesto, gli oggetti d’uso quotidiano come sedie, tavoli e specchi perdono la loro funzione primaria per diventare attrezzi scenici. La performance si sviluppa attraverso piramidi umane, salti nel fuoco e virtuosismi fisici che, pur mantenendo un ritmo incalzante, restano funzionali alla coreografia complessiva.

La presenza a Busto Arsizio giunge dopo un’attività internazionale piuttosto densa. I dati forniti dalla produzione indicano oltre 1000 repliche in 20 nazioni, con una partecipazione di pubblico che supera i 650.000 spettatori. Tra i passaggi più significativi si segnalano l’esibizione per Papa Francesco, le cinque stelle ottenute al Festival Fringe di Edimburgo e l’esibizione durante la Royal Variety Performance per la famiglia reale inglese

L’appuntamento è in Via Dante Alighieri 20. I biglietti sono reperibili presso il botteghino del teatro o attraverso i consueti circuiti di vendita online.

Black Blues Brothers

20 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.