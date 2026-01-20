I salti mortali dei Black Blues Brothers arrivano a Busto Arsizio

Al Teatro Sociale arriva lo show internazionale che ha incantato Re Carlo III e Papa Francesco

Il 23 gennaio, alle ore 21, il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio inserisce nel proprio calendario The Black Blues Brothers. Lo spettacolo – una produzione – firmata Mosaico Errante e nata da un’idea di Alexander Sunny – sarà un’esibizione acrobatica e una sintesi tra il circo contemporaneo e l’immaginario musicale dei cult movie anni ’80.

Il presupposto narrativo è essenziale: in un locale che richiama le atmosfere del Cotton Club, cinque barman e inservienti iniziano a muoversi sulle note della colonna sonora di John Landis. In questo contesto, gli oggetti d’uso quotidiano come sedie, tavoli e specchi perdono la loro funzione primaria per diventare attrezzi scenici. La performance si sviluppa attraverso piramidi umane, salti nel fuoco e virtuosismi fisici che, pur mantenendo un ritmo incalzante, restano funzionali alla coreografia complessiva.

La presenza a Busto Arsizio giunge dopo un’attività internazionale piuttosto densa. I dati forniti dalla produzione indicano oltre 1000 repliche in 20 nazioni, con una partecipazione di pubblico che supera i 650.000 spettatori. Tra i passaggi più significativi si segnalano l’esibizione per Papa Francesco, le cinque stelle ottenute al Festival Fringe di Edimburgo e l’esibizione durante la Royal Variety Performance per la famiglia reale inglese.

L’appuntamento è in Via Dante Alighieri 20. I biglietti sono reperibili presso il botteghino del teatro o attraverso i consueti circuiti di vendita online.