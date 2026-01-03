Il 2026 del Varese inizia dall’Imperia: “Ripartiamo con il piede giusto”

Terminate le – corte – festività, la Serie D è pronta a ritornare in campo e domenica 4 gennaio (ore 15.00) andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno, che sarà anche la prima del 2026. Il Varese ha chiuso l’anno solare con una vittoria contro la Lavagnese che ha permesso di allungare a cinque la striscia positiva. L’obiettivo per la squadra di mister Andrea Ciceri è quello di tenere aperta questa serie anche nel prossimo impegno che la vedrà ospitare al “Franco Ossola” l’Imperia.

«Ripartire con il piede giusto dopo questa sosta sarà fondamentale – ha detto mister Ciceri presentando la gara -, ma non privo di insidie. Nonostante non ci siamo mai fermati con gli allenamenti durante le feste, la vera sfida sarà rientrare immediatamente nel mood agonistico del campionato, evitando le sorprese che le pause spesso riservano. Affrontiamo un’Imperia in grande crescita: una squadra scomoda, aggressiva e molto veloce nelle transizioni, capace di raccogliere molti punti dopo un inizio difficile. Domani avremo diverse assenze, tra cui gli infortunati Sassudelli, Rugginetti e lo squalificato Palesi; per questo motivo, aggregheremo al roster alcuni ragazzi della Juniores che si sono distinti per impegno e qualità durante gli allenamenti».

La gara di andata, che si giocò a Lavagna per l’indisponibilità dello stadio “Ciccione” vide i biancorossi imporsi 3-1 ma non senza sudare contro una squadra che era stata formata da poche settimane. Infatti, nonostante la classifica abbastanza tranquilla, i nerazzurri liguri stanno vivendo una stagione travagliata: dopo l’iscrizione in extremis, la società sta facendo fatica a portare avanti la stagione, come annunciato anche nelle ultime conferenze stampa dal dirigente e allenatore Giancarlo Riolfo. La formazione imperiese non dovrebbe essere in pericolo per il futuro – in soldoni, non dovrebbe esserci un altro “caso Albenga” come l’anno scorso – ma si cercano imprenditori che possano dare garanzie al progetto.

Tornando in casa biancorossa, il pensiero di mister Ciceri è improntato sulla propria squadra: «Per questa seconda parte del 2026, l’obiettivo è mostrare segnali di crescita costante. Sebbene non sarà semplice eguagliare l’importante bottino di punti della prima metà di stagione, puntiamo a migliorare le prestazioni sia individuali che collettive per restare agganciati alle zone nobili della classifica. Un aspetto statistico su cui dobbiamo lavorare con decisione è l’efficacia sotto porta: siamo la squadra che calcia di più in tutto il girone, ma dobbiamo imparare a capitalizzare meglio l’enorme volume di gioco prodotto. Nel girone di ritorno la nostra ricerca costante sarà quella di trasformare la nostra attitudine offensiva in un maggior numero di reti».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XVIII GIORNATA

Asti – Gozzano; Cairese – Chisola; Derthona – Club Milano; NovaRomentin – Valenzana; Biellese – Lavagnese; Celle Varazze – Ligorna; Saluzzo – Sestri Levante; Sanremese – Vado; Varese – Imperia.

CLASSIFICA: Vado 41; Ligorna 38; Chisola 34; Sestri Levante, Varese 30; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 23; Imperia 21; Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle Varazze 18; Gozzano 17; Sanremese, Club Milano, Asti 16; Cairese 15; NovaRomentin (-1) 12.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.