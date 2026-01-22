Il basket dei tempi d’oro, Mamme in cerchio e simpatici burloni nel giovedì di Radio Materia
Tre appuntamenti su www.radiomateria.it: alle 14 Luci a Masnago, alle 16,30 Soci All Time e alle 21 Fuori Frequenza
Torna il basket, le Mamme in cerchio che compiono 20 anni e il trio di Fuori Frequenza che alleggerisce la serata tra musica e sano cazzeggio. Tre gli appuntamenti live su www.radiomateria.it.
14,00 Luci a Masnago
Il trio Franzetti, Bettoni, Brezzi analizzeranno la seconda sconfitta consecutiva della Pallacanestro Varese, con Venezia, e intervisteranno una leggenda del decimo scudetto, l’allora General Manager Gianni Chiapparo (qui l’articolo).
16,30 Soci All Time
Ospiti della puntata di oggi saranno le Mamme in Cerchio di Azzate, l’associazione che fornisce supporto e servizi alle mamme del territorio che compie proprio oggi 20 anni. Giulia Marchioni e Loretta Broggi saranno le ospiti della trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria. (leggi qui)
21,00 Fuori Frequenza
Tornano i tre mattacchioni della nostra trasmissione del giovedì sera con le canzoni assurde di Hobbet, le riflessioni strampalate di Gian e la saggezza popolare di Giuse. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi al 3534848857.
