Vent’anni di “Mamme in Cerchio”: ad Azzate tre giorni di festa per il villaggio che accoglie le famiglie

Si dice spesso che per crescere un bambino serva un intero villaggio, ma nella realtà quotidiana quel villaggio sembra essere svanito, lasciando spesso le donne che diventano madri in un isolamento fatto di smarrimento e mancanza di punti di riferimento. È proprio per colmare questo vuoto che vent’anni fa, il 22 gennaio 2006, nasceva ad Azzate “Mamme in Cerchio”, un’associazione creata dalle mamme per le mamme che in due decenni di attività ha saputo accogliere e sostenere migliaia di donne, diventando un porto sicuro nel cuore del centro storico.

Quello che era iniziato come un piccolo spazio di ascolto è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà solida e inclusiva. Nella sede di via Volta, il cerchio rappresentato nel logo si è allargato per abbracciare tutti, senza distinzioni di età o provenienza geografica, includendo con naturalezza anche i papà. La filosofia del gruppo resta la stessa delle origini: condividere le esperienze e accogliere le differenze come unica via per far crescere non solo i bambini, ma anche gli adulti che li accompagnano.

L’attività dell’associazione si declina in mille sfumature di solidarietà e vicinanza. C’è lo “Stendipanni“, il mercatino dell’usato che è ormai un’istituzione per chi cerca abbigliamento e mobili, il cui ricavato viene interamente reinvestito per sostenere le famiglie in difficoltà. Ma ci sono anche i corsi di italiano per cittadini stranieri, le mattinate di gioco tra padri e figli e i laboratori pomeridiani dedicati al recupero di arti antiche come il ricamo, la maglia e l’uncinetto, in un continuo passaggio di testimone tra chi sa e chi vuole imparare.

Per celebrare questo ventesimo compleanno, l’associazione ha organizzato un fitto calendario di appuntamenti. Si comincia giovedì 22 gennaio, proprio nel giorno dell’anniversario: dalle 17.30 alle 20.00, la sede di via Volta 44 aprirà le porte per un saluto, un brindisi e un momento di canti condivisi. Nella stessa giornata, la presidente e fondatrice Giulia Marchioni insieme alla vicepresidente Loretta Broggi saranno ospiti di Radio Materia per un’intervista (ore 16.30) in cui ripercorreranno i sogni e i progetti che hanno segnato questo lungo cammino. “Siamo molto contenti e grati,” spiega Giuliana a nome dell’associazione, “vogliamo fare festa insieme a tutti coloro che hanno condiviso con noi un pezzetto di strada, perché ogni storia incontrata ci ha enormemente arricchito”.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 23 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 sempre in via Volta 44, con un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra fiabe e merenda, dove la magia del racconto diventerà protagonista. Il gran finale è previsto per sabato 24 gennaio: alle ore 17.00 la Sala Triacca di via Volta 26 ospiterà lo spettacolo teatrale “Ballate d’amore e di eroi” a cura del cantastorie Matteo Curatella, un momento pensato per unire grandi e piccini. La tre giorni si concluderà alle 18.30 con un ultimo aperitivo comunitario.

In tutti i momenti di incontro sarà possibile sostenere l’associazione sottoscrivendo o rinnovando la tessera annuale. È l’occasione per festeggiare non solo un’associazione, ma un’idea di comunità che, un incontro dopo l’altro, continua a dimostrare che nessuno deve affrontare la sfida della crescita da solo.