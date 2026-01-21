“Quello che non ho”: le cose che mancano alla Pallacanestro Varese nella nuova puntata di “Luci a Masnago”

Ci ispiriamo a Fabrizio De André per la nuova puntata di “Luci a Masnago”, il talk show di VareseNews dedicato alla Pallacanestro Varese. “Quello che non ho” è infatti il titolo dell’episodio che andrà in onda in diretta giovedì 22 gennaio dalle ore 14 su Radio Materia (QUI per ascoltare), per poi essere diffuso in formato podcast sulle principali piattaforme di ascolto (QUI le puntate precedenti).

I tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – si concentreranno sugli aspetti che ancora mancano alla Openjobmetis per effettuare un cammino di più alto livello in campionato, ora che i biancorossi sono ricaduti nella zona bassa della classifica. Una di queste è il “peso politico” che sembra mancare al club varesino, anche su scala nazionale.

Per analizzare la situazione ci sarà un ospite speciale nell’ultima parte di trasmissione, Gianni Chiapparo, oggi al di fuori del grande giro della pallacanestro – ma sempre attivo in palestra a istruire i bimbi del minibasket – ma con un passato di primissimo piano. Chiapparo fu infatti (tra le altre cose) il general manager dei Roosters che nel 1999 vinsero lo scudetto della Stella.

Come di consueto, la puntata è aperta anche ai commenti dei tifosi/ascoltatori che possono inviare la propria opinione con un messaggio (audio o scritto) via WhatsApp al numero 353-4848857. Nel frattempo, se non lo avete già fatto, potete riascoltare l’ultimo episodio di “Dal Parquet”, l’altro podcast cestistico di VareseNews dedicato alla Openjobmetis e pubblicato dopo ogni partita della squadra di Kastritis. Lo trovate qui sotto.