Il Ministero approva undici nuovi percorsi 4 + 2 che saranno attivati dalle scuole della provincia di Varese

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta implementando la riforma “4+2”, un nuovo modello di istruzione tecnico-professionale pensato per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. La novità è rappresentata dai campus della filiera tecnologico-professionale, finanziati con oltre 11,6 milioni di euro destinati a 14 regioni, tra cui la Lombardia.

Cos’è il modello “4+2”

Il nuovo percorso “4+2” prevede:

4 anni di studi scolastici in un istituto tecnico o professionale

2 anni in un ITS Academy (Istituto Tecnico Superiore)

L’obiettivo è quello di abbreviare il percorso scolastico senza ridurne la qualità, offrendo agli studenti una formazione pratica, specializzata e in stretta collaborazione con le imprese. I nuovi campus ospiteranno infatti istituti scolastici, ITS, enti di formazione e aziende, in spazi condivisi e progettati per facilitare l’incontro tra formazione e occupazione.

Secondo il ministro Giuseppe Valditara, questi nuovi ambienti saranno «luoghi di formazione di qualità, innovazione e collaborazione» che daranno ai giovani «competenze realmente spendibili sul mercato del lavoro» e offriranno ai territori un’occasione di crescita.

I nuovi corsi nella provincia di Varese

Nel documento pubblicato dal Ministero, diverse scuole della provincia di Varese risultano autorizzate ad attivare percorsi quadriennali in vista dell’anno scolastico 2026/2027. Ecco le principali novità:

ISIS Ponti (Gallarate)

Corso: Biotecnologie ambientali – Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

ISIS Dalla Chiesa (Sesto Calende)

Corso: Telecomunicazioni – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

IIS Geymonat (Tradate)

Corso: Biotecnologie ambientali – Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

IIS Montale (Tradate)

Corso: Turismo

IIS Einaudi (Varese)

Due corsi attivati: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale Ottico – Arti ausiliarie delle professioni sanitarie

IIS Verri (Busto Arsizio)

Due corsi attivati: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale Enogastronomia e ospitalità alberghiera

IIS Giulio Riva (Saronno)

Corso: Elettrotecnica – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica

IIS De Filippi (Varese)

Corso: Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Collegio Castelli (Saronno)

Corso: Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Cosa cambia per gli studenti

Questi percorsi non solo permetteranno agli studenti di concludere il ciclo scolastico in quattro anni, ma li accompagneranno in modo naturale verso una formazione tecnica superiore, rendendo più agevole l’accesso al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi in ambito tecnico-scientifico.