Il ritorno di Manicone e l’innesto di Vitiello per dare alla Varesina un 2026 positivo

La Varesina non si ferma e, dopo i buoni segnali di inizio anno, rafforza ulteriormente la squadra per dare continuità alla risalita in classifica. La società rossoblù ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Carlo Manicone, classe 1998, e l’innesto del difensore Antonio Vitiello, classe 2003. Si tratta di due innesti mirati che si sono già messi a disposizione di Mister Spilli per puntellare una rosa chiamata a invertire definitivamente la rotta dopo un girone d’andata complicato.

Il ritorno del bomber dei playoff

Il volto più atteso a Venegono Superiore è quello di Carlo Manicone, che torna a vestire la maglia della Varesina dopo la straordinaria stagione 2023-2024. Con i suoi 13 gol, l’attaccante era stato tra i trascinatori della squadra fino alla finale playoff. Dopo le parentesi – poco fortunate per via di qualche problema fisico di troppo – con Piacenza e Pro Sesto, Manicone rientra in un ambiente che conosce bene, pronto a portare entusiasmo e gol in un momento cruciale del campionato.

Solidità ed esperienza in difesa

Per il reparto arretrato arriva invece Antonio Vitiello, esterno destro di difesa con un bagaglio di esperienza già significativo nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio del Napoli, Vitiello ha collezionato oltre 60 presenze in Serie C con le maglie di Sorrento e Turris, oltre a 50 gettoni in Serie D tra Audace Cerignola e Portici. La sua duttilità e il suo senso della posizione rappresentano un rinforzo di spessore per blindare la corsia di destra della formazione varesotta.

I segnali di ripresa nel 2026

I nuovi acquisti si inseriscono in un gruppo che sembra aver ritrovato fiducia con l’inizio del nuovo anno. Dopo un girone d’andata in cui la Varesina non era mai riuscita a vincere in casa, le prime due giornate del 2026 hanno portato in dote quattro punti pesanti: il pareggio a reti bianche contro la capolista Folgore Caratese — segnato dal rigore fallito da Simone Sassi — e il recente successo per 1-0 sul campo dell’Oltrepò, dove lo stesso Sassi si è riscattato firmando la rete della vittoria. Con Manicone e Vitiello, la società lancia un messaggio chiaro sulla volontà di chiudere la stagione in crescita.