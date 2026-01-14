In Lombardia 57 nuovi percorsi formativi per l’anno scolastico 2026/2027: più sinergia tra scuola e lavoro
La provincia di Varese tra quelle che hanno ottenuto il numero maggiore di percorsi nuovi
Per l’anno scolastico 2026/2027 la Lombardia attiverà 57 nuovi percorsi di filiera tecnologico-professionale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istruzione e mondo produttivo.
Il piano è frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni scolastiche, enti di formazione e realtà territoriali, per garantire percorsi formativi in linea con i bisogni del tessuto economico regionale.
I nuovi corsi si concentrano su settori chiave come meccanica, meccatronica, energia, informatica, logistica e agroalimentare, e si affiancano ai 50 già attivi sul territorio.
Tra le province più coinvolte: Milano con 16 nuovi percorsi, Varese con 11, Monza e Brianza con 6.
L’iniziativa punta a valorizzare il capitale umano, promuovere l’innovazione didattica e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso una formazione più mirata e concreta.
