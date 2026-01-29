In pullman a Trento per tifare Openjobmetis: organizza “Il basket siamo noi”

Nuova occasione per seguire la Openjobmetis in trasferta dopo la “sbornia” per la vittoria a Milano: domenica 8 febbraio “Il basket siamo noi” organizza il viaggio in giornata in pullman a Trento, dove la squadra di Kastritis scenderà in campo dalle 17 contro la Dolomiti Energia.

Il programma prevede il ritrovo alle 11,45 al palazzetto di Varese e la partenza alle 12 con fermata alle 12.30 a Gallarate – parcheggio “Sorelle Ramonda – per raccogliere i tifosi della parte bassa della provincia. L’arrivo alla BTS Arena è previsto intorno alle 16. La comitiva biancorossa ripartirà poi per la Lombardia subito dopo la sirena finale.

Il costo della trasferta comprende sia il viaggio sia il biglietto nel settore ospiti ma varierà in base al numero di partecipanti. Gli organizzatori hanno previsto tre “fasce”: con 30 iscritti il prezzo sarà di 70 euro per i soci IBSN e 75 per i non soci, con 40 iscritti si pagheranno 55 e 60 euro, con 50 iscritti il costo scenderà a 45 e 50 euro a persona. Le prenotazioni si raccolgono compilando QUESTO MODULO online: il termine ultimo è fissato alle 13 di giovedì 5 febbraio.