Sale a 39 il conto delle persone morte in Spagna nello scontro tra treni sulla linea Madrid-Andalusia

(aggiornamento delle ore 8.30) Si aggrava ancora il bilancio della tragedia ferroviaria avvenuta in Spagna nella serata di domenica 18 gennaio. Le squadre di soccorso hanno recuperato almeno 39 corpi dalle lamiere dei convogli deragliati lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid all’Andalusia. L’incidente, avvenuto alle 19:39, ha trasformato un normale viaggio domenicale in un disastro di proporzioni enormi, mobilitando immediatamente i servizi di emergenza nazionali.

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri 18 gennaio nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Andalusia. Due treni ad alta velocità si sono scontrati dopo il deragliamento di un convoglio della compagnia Iryo proveniente da Malaga e diretto a Madrid. Al momento si parla di 24 morti e 70 feriti, di cui 30 in condizioni gravissime,

I fatti: deragliano tre vagoni, poi l’impatto frontale

Secondo quanto riportato dalla tv pubblica Rtve, l’incidente si è verificato alle 19:39 di domenica. Tre vagoni del treno Iryo sono deragliati, invadendo il binario opposto. Pochi istanti dopo, sullo stesso binario, è sopraggiunto un secondo treno della compagnia Renfe, partito da Madrid e diretto a Huelva, che ha impattato violentemente deragliando a sua volta.

Almeno due vagoni sono precipitati in una scarpata di circa cinque metri, rendendo complesse le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno riferito di essere riusciti a raggiungere solo il terzo vagone, dove si temono ancora diverse vittime intrappolate.

Le autorità parlano di un bilancio ancora provvisorio. Le persone coinvolte sono oltre cento, mentre resta incerto il numero dei passeggeri ancora bloccati all’interno dei vagoni distrutti.

Situazione gravissima

La situazione è stata definita “gravissima” dall’assessore alla Sanità della Regione Andalusia e si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a salire.

Restano da chiarire le cause del disastro ferroviario: il treno Iryo, avvenuto lungo un rettilineo, era praticamente nuovo e i binari erano stati completamente rinnovati nel maggio scorso grazie a un investimento da 700 milioni di euro.