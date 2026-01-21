Investimento a Gallarate: ferito un anziano di 88 anni
L'incidente è avvenuto in via Curioni. L'anziano trasportato in ospedale in codice giallo
Un uomo è stato investito questo pomeriggio mercoledì 21 gennaio, attorno alle 16.30, a Gallarate in via Curioni. Si tratta di un anziano di 88 anni che è stato colpito da una vettura per poi cadere a terra.
Immediati i soccorsi: i sanitari del 118 sono intervenuti con automedica e ambulanza. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi di tiro per ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.
