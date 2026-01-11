La Castellanzese strappa un punto a Caldiero: al “Berti” è 1-1

La Castellanzese ottiene un punto prezioso sul campo del Caldiero Terme dopo l’1-1 maturato allo stadio “Mario Berti”. Le maggiori emozioni arrivano in un primo tempo ricco di occasioni. La squadra di mister Ivan Del Prato sblocca il risultato dopo appena sei giri di orologio. Dopo il vantaggio ospite si susseguono opportunità da una parte e dall’altra con i portieri Zouaghi e Giroletti protagonisti di numerosi interventi. Nel recupero i gialloverdi trovano il pareggio con Zerbato, che sfrutta un errore di Rusconi e, una volta saltato Giroletti, insacca. Il secondo tempo è caratterizzato da ritmi più blandi e dall’espulsione di Zazzi che lascia il Caldiero Terme in inferiorità numerica. I neroverdi non riescono ad approfittare della situazione e a trovare la stoccata decisiva. Questo punto consente ad entrambe di muovere la classifica: la squadra di mister Cristian Soave sale a 27, mentre la Castellanzese a 25.

Fischio d’inizio

Il Caldiero Terme inizia con un 4-3-1-2 con Zouaghi tra i pali, in difesa Caneva, Gecchele, Gentile e Amoh, in mezzo ci sono Liberati, Zazzi e Petdji, alle spalle di Zerbato e Mauri, c’è Locati. La Castellanzese risponde con un 3-5-2 con Giroletti in porta, davanti a lui Rusconi, Gritti e Tordini, in mezzo Giuliani, Foglio e Castelletto, con Micheri e Boccadamo sulle fasce, in avanti ci sono Chessa e Merkaj. L’arbitro è Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, mentre gli assistenti sono Alessandro Genova di Maniago e Gianpaolo Giannone di Arco Riva

Primo tempo

La Castellanzese si porta in vantaggio dopo 6 minuti grazie ad un tiro ravvicinato di Gritti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 16′ grande giocata di Chessa, che controlla e serve Castelletto in inserimento: il centrocampista neroverde però si scontra con l’ottima uscita di Zouaghi. Successivamente, Mauri prova la conclusione di potenza da posizione defilata, ma Giroletti presidia bene il primo palo e respinge. Tentativo di Mauri che calcia di potenza da posizione defilata e Giroletti lo aspetta sul primo palo e respinge. Al 21’ arriva un vero miracolo di Giroletti su una conclusione ravvicinata di Petdji; pochi secondi dopo l’estremo difensore si ripete anche su Mauri. Sul capovolgimento di fronte Giuliani impegna Zouaghi con un tiro dalla distanza. Al 27′ grande azione della Castellanzese con Merkaj che serve di tacco Castelletto che si inserisce e calcia, ma trova ancora una volta un grande Zouaghi che evita il 2-0. Al 42′ Rusconi commette un errore e favorisce Zerbato che anticipa e salta Giroletti e deposita in porta il pallone per l’1-1. Senza recupero si chiude il primo tempo con una situazione parziale di pareggio.

Secondo tempo

Dopo 5′ Zerbato calcia dal limite con Giroletti che vola e mette in angolo. Sul giro dalla bandierina Petdji colpisce di testa e manda il pallone a lato di un soffio. All’11’ episodio chiave: Zazzi commette fallo a centrocampo su Giuliani e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando il Caldiero Terme in dieci uomini. Al 17′ gran botta dalla distanza di Chessa, terminata alta non di molto. Al 29′ tiro di Parisi, facile preda di Giroletti. Il portiere neroverde è decisivo al 36′ su un colpo di testa ravvicinato di Viviani. A 7′ dalla fine Chessa schiaccia di testa, ma non inquadra la porta. Al 44′ conclusione di Lacchini e salvataggio sulla linea di Ruggeri. Al termine dei 4 minuti di recupero si chiude la sfida con il punteggio di 1-1.

TABELLINO

CALDIERO TERME – CASTELLANZESE 1–1 (1-1)

RETI: 8′ pt Gritti (C), 43′ pt Zerbato (CT)

CALDIERO TERME (4-3-1-2): Zouaghi; Caneva (21’ st Zappa), Gecchele, Gentile, Amoh; Liberati (16’ st Viviani), Zazzi, Petdji; Locati (16’ st Parisi); Zerbato (37’ st Ruggeri), Mauri (21’ st Orfeini). A disposizione: Malusà, Maseko, Giannini, Borgna. Allenatote: Cristian Soave

CASTELLANZESE (3-5-2): Giroletti; Rusconi, Gritti (33’ st Airaghi), Tordini; Boccadamo, Giuliani (42’ st Rausa), Foglio (33’ st Lacchini), Castelletto, Micheri; Chessa, Merkaj (25’ st Guerrisi). A disposizione: Dominioni, Colombo Ri., Oldani, Pasqualini. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria; assistenti Alessandro Genova di Maniago e Gianpaolo Giannone di Arco Riva

AMMONITI: 35’ pt Gentile (CT), 37’ pt Zazzi (CT), 39’ pt Chessa (C)

ESPULSI: 11’ st Zazzi (CT) per doppia ammonizione

RECUPERO: 0′ + 4′

RISULTATI 19° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Casatese Merate 0-0, Breno – Vogherese 2-1, CALDIERO – CASTELLANZESE 1-1, Caratese – Villa Valle 3-0, Milan Futuro – Pavia 0-1, OLTREPO’ – VARESINA 0-1, Real Calepina – Brusaporto 1-0, Virtus CGB – Leon 1-0, Sondrio – Scanzorosciate (21-01).

CLASSIFICA

Caratese 39, Chievo e Brusaporto 34, Casatese e Milan Futuro 31, Virtus CBG e Villa Valle 30 Caldiero e Breno 27, CASTELLANZESE e Oltrepò 25 (-1), Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate* 18, VARESINA 17, Pavia 15, Vogherese 13, Sondrio* 11.

*= una partita in meno