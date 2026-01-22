La Marcia per la pace di Varese unisce persone, famiglie e religioni

La pace è un percorso da costruire insieme. Parte da questa idea la quarta edizione della Marcia per la pace di Varese, in programma sabato 24 gennaio con partenza da piazzale Trieste alle 14.30 e arrivo alle 17.30 in Basilica San Vittore per una preghiera interreligiosa.

“Facciamo la pace, per una pace disarmata e disarmante” è il titolo della manifestazione promossa dal Tavolo socio politico della zona di Varese rappresentato dal sindaco di Lozza Matteo Acchini, Azione cattolica, Caritas, Scout e Acli Varese, Voce ecumenica, Religion forse piace e patrocinata dal Comune di Varese.

FACCIAMO LA PACE

«L’evento non è una semplice marcia, ma un momento di riflessione importante e sentito, che vede sempre una grande partecipazione per via delle tante guerre, più o meno vicine, che preoccupano le persone», ha detto l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari presentando l’iniziativa a Palazzo Estense.

«Vedere la luce e credere nella pace è necessario per non sprofondare nel buio della paura, dell’odio, della guerra – ha detto Claudia Osculati dell’Azione Cattolica di Varese, citando Papa Leone XIV – In questa quarta edizione della Marcia per la pace vorremmo dare voce a queste luci di speranza e agli operatori che si impegnano con coraggio per la pace».

Per questo durante il corteo, due tappe saranno l’occasione per conoscere realtà che lavorano concretamente in questa direzione.

IL PERCORSO

La Marcia della pace di sabato 24 gennaio parte dalla piazza Trieste, davanti alle stazioni, simbolo di incontro e di scambio tra persone che arrivano da luoghi diversi. Il ritrovo sarà l’occasione per conoscere due realtà attive in città con progetti che promuovono percorsi di pace sociale e di incontro: Happiness – attivo all’oratorio di San Vittore – e Sermig.

Una seconda tappa del corteo è prevista in piazza Monte Grappa, dedicata ad altre tre realtà che lavorano concretamente per la pace a livello internazionale: Emergency, Mean e Parent circle.

Infine il momento conclusivo della manifestazione sarà in Basilica San Vittore. Ad accogliere i partecipanti saranno i ragazzi e i bambini che avranno partecipato ai laboratori loro dedicati dalla ore 15.30.

Tutti insieme si darà vita alla preghiera interreligiosa per la pace, animata da diverse confessioni religiose: Islam, Induismo, Buddismo Soka Gakkai, Dai Saku Ikeda, Bahá’í, Cristianesimo, Animismo (Qui la preghiera condivisa).

QUANDO LA RELIGIONE UNISCE

La preghiera interreligiosa è un “sussurro” per chiedere una pace duratura per il mondo: «Per molti le religioni sono motivo di conflitto, ma in realtà dimostriamo che le religioni uniscono perchè molti valori sono universali e la pace è uno di questi – ha spiegato don Eros Monti, arciprete del Sacro Monte, tra i promotori dell’evento – La pace non ha bisogno di spettatori ma di attori. Come dicono bene i bambini quando litigano “Facciamo la pace”, perchè bisogna farsi avanti per essere costruttori di pace».

Da parte sua l’invito a partecipare, sempre in tema di pace, anche alla tradizionale salita al Sacro Monte di lunedì 26 gennaio con gli Alpini di Varese «a celebrare un episodio nato in un contesto di guerra e che ha segnato l’inizio di un percorso di Pace», ha detto l’Arciprete.