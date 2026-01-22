Varese News

La Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno in festa: tre giorni di musica, fede e momenti di comunità

Da sabato 24 a lunedì 26 gennaio, la comunità parrocchiale sarà coinvolta in tante iniziative pensate per tutte le età

Saronno

La Parrocchia Sacra Famiglia di Saronno si prepara a vivere tre giorni ricchi di eventi, incontri e celebrazioni in occasione della Festa Patronale 2026, con un programma pensato per tutte le età. Da sabato 24 a lunedì 26 gennaio, la comunità sarà coinvolta in un clima di festa che unisce spiritualità, cultura e convivialità.

Sabato 24 gennaio: musica dalle terre celtiche

L’apertura dei festeggiamenti è affidata al suggestivo concerto “Suoni di cornamuse… e non solo”, in programma alle 21 in chiesa. I musicisti del gruppo Rovan Tree accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro tra le tradizioni musicali di Irlanda, Bretagna, Scozia e Galizia.

Domenica 25 gennaio: celebrazione della famiglia

La giornata di domenica sarà dedicata al cuore della vita comunitaria: la famiglia. Alle 11 la messa solenne con la celebrazione degli anniversari di matrimonio e alle 12.30, il tradizionale Pranzo della Famiglia in oratorio, per cui è richiesta la prenotazione (contattare Marcella al 340 964 6342).
Alle 15, spazio al divertimento con la Tombolata della Famiglia, che si svolgerà al Cinema Prealpi con ingresso gratuito e tanti premi, animata dai ragazzi dell’oratorio.

Lunedì 26 gennaio: ricordo e preghiera

I festeggiamenti si chiuderanno lunedì alle 18.30, con la messa in memoria di tutti i defunti della parrocchia, concelebrata dai sacerdoti della comunità pastorale, da quelli nativi della parrocchia e da chi vi ha prestato servizio nel corso degli anni.

di
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
