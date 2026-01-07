La sindaca di Gerenzano sgrida gli sporcaccioni di Capodanno e ringrazia chi si è preso cura degli spazi pubblici

Auguri di buon anno ma anche ringraziamenti e una tirata d’orecchie a chi sporca e poi non pulisce. Si è aperto così il 2026 di Stefania Castagnoli, sindaca di Gerenzano, che all’indomani del Capodanno ha voluto inviare un messaggio ai suoi concittadini dalla pagina Facebook ufficiale del Comune.

«Sento il dovere di dire grazie, ma anche di esprimere un disappunto chiaro – scrive Stefania Castagnoli – Il ringraziamento va, senza esitazioni, a chi volontariamente si è rimboccato le maniche e ha raccolto le rimanenze dei fuochi d’artificio lasciate a terra dopo i festeggiamenti. Persone che, invece di voltarsi dall’altra parte, hanno scelto di prendersi cura degli spazi pubblici, dimostrando senso civico, rispetto e responsabilità. Detto questo, non posso nascondere l’amarezza verso chi si è divertito e poi ha semplicemente abbandonato scarti, cartoni e residui esplosi come se le strade, le piazze e i parchi non fossero di tutti. Festeggiare è legittimo. Lasciare sporco e potenzialmente pericoloso ciò che resta non lo è. Non è una dimenticanza, è una mancanza di rispetto verso la comunità, verso chi pulisce per lavoro e verso quei cittadini che, ancora una volta, hanno dovuto rimediare all’inciviltà altrui».

Un danno che non è solo “di immagine” ma anche economico: «Va inoltre riconosciuto l’impegno dell’azienda di raccolta rifiuti, che ha effettuato passaggi straordinari per ripristinare il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici. Interventi che proseguiranno anche nei prossimi giorni, per completare le operazioni di pulizia. Un lavoro necessario, che però comporta costi, organizzazione e fatica aggiuntiva: risorse che potrebbero essere impiegate diversamente se tutti rispettassero le regole di convivenza civile. Gerenzano non è un luogo da usare e sporcare, ma uno spazio da rispettare. E una comunità funziona solo se ognuno fa la propria parte, non se qualcuno si diverte e qualcun altro paga il conto».

«L’augurio è semplice – conclude la sindaca – continuare a crescere come comunità, con piccoli gesti di responsabilità che fanno la differenza e contribuiscono a rendere Gerenzano un paese più curato e accogliente per tutti. Perché il decoro e la sicurezza non sono dettagli, ma segni concreti di civiltà».