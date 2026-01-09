L’area C tra i ghiacci della Valganna. Le caldaie ci lasciano. L’arcivescovo e Sant’Antonio
Le news del 9 gennaio in meno di 9 minuti
Notizie tipicamente invernali e tanti eventi nel weekend tra quelle segnalate oggi da Varesenews. La torbiera di Ganna, amata dai pattinatori, ha la sua area C per proteggere la biodiversità, l’arcivescovo di Milano accenderà il falò del cuore dei varesini, le caldaie sotto pressione per il freddo ci fanno battere i denti negli edifici pubblici.
