Laura Pausini superospite della cerimonia olimpica a Milano

Quella che è forse la voce italiana più conosciuta nel mondo si unisce al coro dei prossimi Giochi Olimpici.

Laura Pausini (immortalata a San Siro nello scatto di Raffaele Della Pace) è stata infatti annunciata come una dei superospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. L’evento d’inaugurazione – che si terrà il prossimo 6 febbraio a San Siro – segnerà l’inizio ufficiale della rassegna a cinque cerchi.

L’artista, che vanta una carriera trentennale costellata da oltre 70 milioni di album venduti, un Grammy Award, cinque Latin Grammy, un Golden Globe e una candidatura agli Oscar, è stata scelta per incarnare il concetto di armonia. Questo tema rappresenta il cuore pulsante della serata inaugurale, pensata per mettere in contatto radici culturali differenti attraverso un linguaggio universale. La sua presenza sul palco milanese intende offrire un’immagine autentica dell’italianità, capace di parlare a diverse generazioni e culture.

La partecipazione della cantante si inserisce nel contesto di un grande spettacolo prodotto da Balich Wonder Studio. L’intervento di Laura Pausini è stato studiato per essere «momento fortemente iconico» per il pubblico presente allo stadio e per i milioni di spettatori collegati da tutto il pianeta.