Lavori all’ufficio postale di Besozzo: riapertura entro aprile 2026
Durante i lavori, previsti fino ad aprile, i cittadini potranno rivolgersi all’altra sede del paese in via Mazzini 2. Alla riapertura saranno disponibili anche servizi INPS, anagrafici e, entro l’anno, la richiesta del passaporto
Dal prossimo 27 gennaio 2026, l’ufficio postale di Besozzo sarà interessato da interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, finalizzato a migliorare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti.
I lavori riguarderanno la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi e interventi per aumentare il comfort ambientale, con l’obiettivo di rendere più semplice e accogliente l’esperienza dei cittadini.
Alla riapertura, prevista entro la prima metà di aprile, l’ufficio offrirà, oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, anche servizi INPS, certificati anagrafici e di stato civile e, entro fine anno, anche l’attivazione delle pratiche per il passaporto.
Durante i lavori, i servizi saranno garantiti presso l’altro ufficio postale di via Mazzini 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.
Poste Italiane conferma così il proprio impegno nella modernizzazione della rete e nel sostegno alla coesione territoriale e all’inclusione digitale.
