Lavori in ritardo alla corte della Torre Amigazzi a Rescaldina. Il centrodestra: “Un’altra cattedrale nel deserto?”
Il centrodestra ha presentato un'interrogazione per avere aggiornamenti sul sopralluogo con la direzione lavori e i tecnici della Città metropolitana e sui ritardi accumulati
I ritardi del cantiere per la riqualificazione della corte della Torre Amigazzi e della piazza del mercato finiscono tra i banchi del consiglio comunale di Rescaldina. Il centrodestra ha presentato un’interrogazione per avere aggiornamenti sul sopralluogo effettuato nei giorni scorsi insieme alla direzione lavori e ai tecnici della Città metropolitana di Milano e sui «ritardi accumulati e sul “nuovo” cronoprogramma concordato». Soprattutto, l’interrogazione di Cambia Rescaldina chiede conto all’amministrazione delle sorti del finanziamento «se malauguratamente non dovessero essere rispettati i tempi previsti» e del rischio di «perdere la totalità del finanziamento» ed eventualmente dover anche «restituire quanto già avuto».
L’intervento in corso alla corte della Torre Amigazzi è stato infatti inserito da Palazzo Isimbardi tra quelli del bando per il Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, poi confluito nel PNRR. Bando grazie al quale, ormai quasi cinque anni, fa Piazza Chiesa aveva ottenuto un finanziamento in cordata con Legnano e Parabiago per un totale di 15 milioni di euro ripartiti tra i tre Comuni. A Rescaldina però il cantiere, dall’avvio della demolizione nell’estate 2024 ad oggi, ha accumulato sensibili ritardi, tanto che già a dicembre dello scorso anno, viste anche le ormai imminenti scadenze imposte dal PNRR, il Comune si era seduto al tavolo con Città metropolitana e Ministero, per poi effettuare a metà gennaio un sopralluogo congiunto che aveva aperto spiragli di ottimismo.
E proprio a valle dell’ultima ricognizione il centrodestra vuole risposte. «Trattandosi di finanziamenti ex PINQuA poi confluiti nel PNRR – sottolineano da Cambia Rescaldina -, sappiamo benissimo che il mancato rispetto dei tempi di realizzazione potrebbe far venir meno l’erogazione delle ultime tranche di finanziamento con il rischio di non veder terminati i lavori di ristrutturazione, che si tradurrebbe nel rischio più che concreto di avere una struttura che doveva rappresentare il simbolo del nostro paese e il vero “biglietto da visita” di Rescalda abbandonata a se stesso e incompleto… Un’altra cattedrale nel deserto? Per il bene di Rescaldina e dell’intera comunità, ci auguriamo che si possa trovare una soluzione positiva e che i lavori possano essere portati a termine nei tempi previsti».
Nel mirino del centrodestra anche «le lacune e i disservizi riscontrati ed evidenziati dai cittadini nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani», a loro volta finiti al centro di un’interrogazione. «Capita troppo spesso di ricevere segnalazioni di vie saltate se non intere zone e mai recuperate – sottolineano Luca Perotta e i suoi -. In particolare durante le festività natalizie non sono state rispettate le giornate di ritiro indicate sul sito e concordate con la società; la cosa ancor più grave è che proprio in quei giorni di particolare produzione di rifiuti per 15 giorni non è stato ritirato il vetro nella frazione di Rescalda».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.