Le notizie da ascoltare: i carabinieri come strategia di marketing dei trapper



Torniamo sull’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria tra Gallarate e Malpensa chiarendo il reale costo del biglietto, parliamo dei trapper che provocano l’arrivo dei carabinieri e li fanno diventare coprotagonisti dei loro video in strada, aggiorniamo sulle nuove brutte notizie dalla Fondazione scuole materne di Gallarate e ricordiamo gli eventi del weekend e quelli di Materia.

In studio Orlando Mastrillo e Roberto Morandi con il contributo di Francesco Fortunato.