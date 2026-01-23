Varese News

Varese Laghi

Le notizie da ascoltare: i carabinieri come strategia di marketing dei trapper

Le notizie di oggi in meno di 10 minuti

Generico 19 Jan 2026


Torniamo sull’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria tra Gallarate e Malpensa chiarendo il reale costo del biglietto, parliamo dei trapper che provocano l’arrivo dei carabinieri e li fanno diventare coprotagonisti dei loro video in strada, aggiorniamo sulle nuove brutte notizie dalla Fondazione scuole materne di Gallarate e ricordiamo gli eventi del weekend e quelli di Materia.
In studio Orlando Mastrillo e Roberto Morandi con il contributo di Francesco Fortunato.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.