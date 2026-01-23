Le notizie da ascoltare: i carabinieri come strategia di marketing dei trapper
Le notizie di oggi in meno di 10 minuti
Torniamo sull’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria tra Gallarate e Malpensa chiarendo il reale costo del biglietto, parliamo dei trapper che provocano l’arrivo dei carabinieri e li fanno diventare coprotagonisti dei loro video in strada, aggiorniamo sulle nuove brutte notizie dalla Fondazione scuole materne di Gallarate e ricordiamo gli eventi del weekend e quelli di Materia.
In studio Orlando Mastrillo e Roberto Morandi con il contributo di Francesco Fortunato.
