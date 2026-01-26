Lonate Ceppino, nuovo rilevatore per chi passa col rosso tra via Piave e via Mayer

Da oggi, lunedì 26 gennaio, è attivo a Lonate Ceppino un nuovo sistema automatico per il rilevamento delle infrazioni semaforiche. Il dispositivo è stato installato all’intersezione tra via Piave e via Sally Mayer, in direzione del centro paese, ed è già operativo con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Il nuovo apparecchio si attiva ogni volta che un veicolo attraversa l’incrocio quando il semaforo è già rosso, come previsto dall’art. 146 del Codice della Strada. Si tratta di una delle violazioni più gravi, spesso causa di incidenti anche molto gravi, specie nelle ore serali e notturne.

L’Amministrazione comunale ha più volte segnalato la preoccupazione per il frequente mancato rispetto della segnaletica, con numerosi casi documentati di passaggio col rosso, spesso a velocità sostenuta. Proprio per questo è stato deciso di intervenire con un sistema di rilevamento automatico, conforme agli articoli 201, 1 bis e 1 ter del Codice della Strada.

«L’obiettivo non è fare cassa, ma prevenire gli incidenti e tutelare tutti gli utenti della strada – spiegano dal Comune – Chiediamo la massima collaborazione ai cittadini e agli automobilisti: il semaforo rosso non è un optional, nemmeno di notte».

Il messaggio è rivolto soprattutto ai residenti e a chi percorre frequentemente quell’incrocio, invitati a prestare attenzione e rispettare la segnaletica luminosa. La sicurezza, sottolinea l’Amministrazione, è un bene collettivo e dipende anche dai comportamenti individuali.