Luino, “attenzione alla viabilità di Corso XXV Aprile”, il monito dell’ex comandante della Stradale
Un appello tecnico, prima ancora che politico, quello lanciato da Egidio Carlomagno, impegnato negli “stati generali del Centrodestra“. Le soluzioni: meno parcheggi e migliore segnalazione
Un appello tecnico, prima ancora che politico, quello lanciato da Egidio Carlomagno, ex comandante della Polizia Stradale, sulla nuova viabilità di Corso XXV Aprile a Luino. Dopo decenni di servizio sulle strade, Carlomagno – oggi impegnato politicamente con gli Stati Generali del Centro Destra per Luino – segnala criticità concrete legate alla sicurezza, emerse dopo l’introduzione del doppio senso di marcia, in vigore da luglio 2025, e alla presenza di parcheggi su entrambi i lati della carreggiata.
Pur condividendo la scelta dell’amministrazione comunale di pedonalizzare aree come via Veneto e via XV Agosto, l’ex comandante mette in guardia sugli effetti collaterali prodotti su Corso XXV Aprile: corsie troppo strette, portiere delle auto che si aprono a pochi centimetri dal traffico e un rischio elevato per chi scende dai veicoli o transita a piedi. «Il pericolo non è teorico – sottolinea – ma reale e quotidiano».
Particolarmente critica, secondo Carlomagno, è la collocazione di alcuni stalli di sosta a ridosso degli attraversamenti pedonali, che compromette la visibilità reciproca tra conducenti e pedoni, creando vere e proprie “zone cieche”. Una situazione che, in una strada a doppio senso, può risultare estremamente pericolosa, soprattutto per gli utenti più vulnerabili.
Nel documento inviato alla stampa vengono richiamati anche riferimenti normativi del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, evidenziando come l’attuale assetto non garantisca adeguati standard di sicurezza. Tra le soluzioni proposte: l’eliminazione di una fila di parcheggi longitudinali per allargare la carreggiata, la rimozione degli stalli in prossimità delle strisce pedonali e l’installazione di segnaletica luminosa di avviso.
«Non è una battaglia ideologica – conclude Carlomagno – ma una richiesta basata su dati tecnici ed esperienza diretta. La sicurezza deve venire prima della comodità. Intervenire ora significa evitare incidenti domani».
