Malore alle piscine di Sesto Calende, interviene l’elisoccorso
Un uomo di 58 anni soccorso attorno alle 8 alle piscine, dove sono intervenute anche un'automedica e un'ambulanza. L'elisoccorso ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Varese
Un uomo di 58 anni è stato soccorso in codice rosso nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, l’impianto sportivo di Sesto Calende. L’allarme è scattato poco prima delle 8 in via dello Sport, nei pressi delle piscine, per un arresto cardiaco che ha richiesto l’intervento immediato della macchina delle emergenze coordinata da Soreu Laghi.
(foto d’archivio)
Sul posto sono intervenute un’auto-infermieristica e un’ambulanza dei Corpo Volontari di Angera (CVA), supportate poco dopo dall’arrivo dell’elisoccorso decollato da Como. L’equipe sanitaria ha stabilizzato il paziente direttamente sul posto prima di disporre il trasferimento d’urgenza.
L’uomo è stato trasportato in volo verso l’ospedale del Circolo di Varese, dove l’elicottero è atterrato alle 8:50.
