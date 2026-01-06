Milano Cortina 2026: nuovi biglietti in vendita per lo sci alpino femminile e la cerimonia di apertura
Da mercoledì 7 gennaio tornano disponibili nuovi tagliandi per assistere dal vivo ad alcuni degli eventi più attesi dei Giochi Invernali, tra grandi sfide sulle nevi delle Dolomiti e lo spettacolo inaugurale a Milano
Proseguono le occasioni per il pubblico di vivere da vicino i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dalle ore 16 di mercoledì 7 gennaio, saranno messi in vendita ulteriori biglietti per due appuntamenti di grande richiamo: le gare di sci alpino femminile e la Cerimonia di Apertura Olimpica.
Grande attenzione è rivolta allo sci alpino femminile, una delle discipline più amate del programma olimpico. Nello scenario delle Dolomiti, il Tofane Alpine Skiing ospiterà competizioni ad altissimo tasso di spettacolarità, tra slalom gigante e combinata a squadre, dove tecnica, velocità e strategia faranno la differenza.
Dopo le Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, l’Italia si affida ancora una volta al talento di Sofia Goggia e Federica Brignone, pronte a sfidare le grandi protagoniste del panorama internazionale: da Lindsey Vonn a Mikaela Shiffrin, fino a Lena Duerr e Camille Rast.
Spazio anche allo spettacolo con la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, che trasformerà il Stadio San Siro in un grande palcoscenico internazionale. Una serata che unirà sport, musica e celebrazione globale, con la partecipazione della star mondiale Mariah Carey, affiancata da artisti e interpreti italiani di primo piano come Laura Pausini, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.
I biglietti singoli per Milano Cortina 2026 sono acquistabili esclusivamente sul portale ufficiale di ticketing.
Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici Invernali saranno in formato digitale, garantendo un accesso semplice e sicuro agli eventi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.