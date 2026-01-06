Milano Cortina 2026: nuovi biglietti in vendita per lo sci alpino femminile e la cerimonia di apertura

Proseguono le occasioni per il pubblico di vivere da vicino i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dalle ore 16 di mercoledì 7 gennaio, saranno messi in vendita ulteriori biglietti per due appuntamenti di grande richiamo: le gare di sci alpino femminile e la Cerimonia di Apertura Olimpica.

Grande attenzione è rivolta allo sci alpino femminile, una delle discipline più amate del programma olimpico. Nello scenario delle Dolomiti, il Tofane Alpine Skiing ospiterà competizioni ad altissimo tasso di spettacolarità, tra slalom gigante e combinata a squadre, dove tecnica, velocità e strategia faranno la differenza.

Dopo le Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, l’Italia si affida ancora una volta al talento di Sofia Goggia e Federica Brignone, pronte a sfidare le grandi protagoniste del panorama internazionale: da Lindsey Vonn a Mikaela Shiffrin, fino a Lena Duerr e Camille Rast.

Spazio anche allo spettacolo con la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, che trasformerà il Stadio San Siro in un grande palcoscenico internazionale. Una serata che unirà sport, musica e celebrazione globale, con la partecipazione della star mondiale Mariah Carey, affiancata da artisti e interpreti italiani di primo piano come Laura Pausini, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.

I biglietti singoli per Milano Cortina 2026 sono acquistabili esclusivamente sul portale ufficiale di ticketing.

Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici Invernali saranno in formato digitale, garantendo un accesso semplice e sicuro agli eventi.