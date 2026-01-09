Nasce a Varese il comitato per il no al referendum per la riforma della giustizia
Tra i membri del Comitato provinciale figurano Fabrizio Brazzorotto, Elisabetta Cioffi, Ruffino Selmi, Ester De Tomasi, Stefano Rizzi, Marzia Giovannini e Gaia Angelo
È stato ufficialmente costituito il Comitato provinciale di Varese per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia. Ne fanno parte cittadine e cittadini, oltre a rappresentanti di associazioni, forze politiche, sindacali e sociali del territorio.
Secondo i promotori, la riforma oggetto del referendum «vorrebbe assoggettare la giustizia alla politica e al governo», minando i principi fondamentali della Costituzione italiana.
“La giustizia non si tocca, va applicata la Costituzione”
«Nel ricordare come la separazione dei tre poteri fondamentali dello Stato è l’elemento centrale della nostra Costituzione – si legge nella nota – gli aderenti al comitato attiveranno a partire dai prossimi giorni, su tutto il territorio della Provincia, iniziative di sensibilizzazione, convinti che la nostra Costituzione non vada modificata, ma applicata».
Tra i membri del Comitato provinciale figurano Fabrizio Brazzorotto, Elisabetta Cioffi, Ruffino Selmi, Ester De Tomasi, Stefano Rizzi, Marzia Giovannini e Gaia Angelo.
Il Comitato si propone di organizzare incontri pubblici, dibattiti e iniziative di informazione per spiegare le ragioni del NO. «La posta in gioco – spiegano – è l’equilibrio tra poteri dello Stato, e con esso la tenuta democratica del nostro ordinamento».
Per ricevere informazioni sulle attività del comitato o partecipare alle iniziative è attiva la mail: provinciavareseperilno@gmail.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.