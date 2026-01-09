Varese News

Nasce a Varese il comitato per il no al referendum per la riforma della giustizia

referendum legnanese

È stato ufficialmente costituito il Comitato provinciale di Varese per il NO alla riforma costituzionale sulla giustizia. Ne fanno parte cittadine e cittadini, oltre a rappresentanti di associazioni, forze politiche, sindacali e sociali del territorio.

Secondo i promotori, la riforma oggetto del referendum «vorrebbe assoggettare la giustizia alla politica e al governo», minando i principi fondamentali della Costituzione italiana.

“La giustizia non si tocca, va applicata la Costituzione”

«Nel ricordare come la separazione dei tre poteri fondamentali dello Stato è l’elemento centrale della nostra Costituzione – si legge nella nota – gli aderenti al comitato attiveranno a partire dai prossimi giorni, su tutto il territorio della Provincia, iniziative di sensibilizzazione, convinti che la nostra Costituzione non vada modificata, ma applicata».

Tra i membri del Comitato provinciale figurano Fabrizio Brazzorotto, Elisabetta Cioffi, Ruffino Selmi, Ester De Tomasi, Stefano Rizzi, Marzia Giovannini e Gaia Angelo.

Il Comitato si propone di organizzare incontri pubblici, dibattiti e iniziative di informazione per spiegare le ragioni del NO. «La posta in gioco – spiegano – è l’equilibrio tra poteri dello Stato, e con esso la tenuta democratica del nostro ordinamento».

Per ricevere informazioni sulle attività del comitato o partecipare alle iniziative è attiva la mail: provinciavareseperilno@gmail.com.

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
