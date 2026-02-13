Varese News

“Pm sotto l’esecutivo”, Pellicini contro Schlein sulla riforma Nordio

Così il deputato varesino di Fratelli d'Italia sul tema referendario: “Schlein mente sapendo di mentire”

andrea pellicini

«Ieri la segretaria del PD Elly Schlein, nel cercare di difendere le indifendibili parole di Gratteri, e’ arrivata ad affermare che il clima venutosi a creare sul referendum e’ colpa del governo “che vuole mettere i pubblici ministeri sotto l’esecutivo”.  Si può essere d’accordo o meno con la riforma, ma non si può affermare una falsità del genere». Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia Andrea Pellicini

«La Schlein», spiega Pellicini, «mente sapendo di mentire, oppure nella sua superficialità non ha nemmeno letto l’art. 104 della Costituzione che, anche nella sua nuova formulazione, sancisce la piena indipendenza ed autonomia della magistratura da ogni altro potere dello Stato. E’ triste constatare come il Pd stia basando la propria campagna su una comunicazione che ha l’obiettivo evidente tentativo di ingannare i cittadini».

13 Febbraio 2026
