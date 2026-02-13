“Pm sotto l’esecutivo”, Pellicini contro Schlein sulla riforma Nordio
Così il deputato varesino di Fratelli d'Italia sul tema referendario: “Schlein mente sapendo di mentire”
«Ieri la segretaria del PD Elly Schlein, nel cercare di difendere le indifendibili parole di Gratteri, e’ arrivata ad affermare che il clima venutosi a creare sul referendum e’ colpa del governo “che vuole mettere i pubblici ministeri sotto l’esecutivo”. Si può essere d’accordo o meno con la riforma, ma non si può affermare una falsità del genere». Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia Andrea Pellicini
«La Schlein», spiega Pellicini, «mente sapendo di mentire, oppure nella sua superficialità non ha nemmeno letto l’art. 104 della Costituzione che, anche nella sua nuova formulazione, sancisce la piena indipendenza ed autonomia della magistratura da ogni altro potere dello Stato. E’ triste constatare come il Pd stia basando la propria campagna su una comunicazione che ha l’obiettivo evidente tentativo di ingannare i cittadini».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.