Nuovi modelli di cura: al via il corso con Asst Sette Laghi e PoliMi per operatori e volontari

Un nuovo percorso formativo multidisciplinare, pensato per rafforzare l’assistenza territoriale e affrontare in modo innovativo le sfide della sanità locale. È questo l’obiettivo del Corso di Perfezionamento “Abbracciare l’incertezza, governare la complessità”, promosso da ASST Sette Laghi in collaborazione con la POLIMI Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano.

Il corso si aprirà domenica 18 febbraio alle 9.00, con un convegno pubblico ospitato dalla Fondazione ERGO di Daverio, occasione per condividere con la comunità locale obiettivi, idee e prospettive.

Un progetto per formare chi opera sul territorio

Finanziato direttamente da ASST Sette Laghi, il percorso è stato voluto dalla Direzione Socio-Sanitaria, guidata da Giuseppe Calicchio, come leva strategica di innovazione. L’idea è quella di rafforzare il lavoro in rete tra sanità, Comuni e volontariato, promuovendo un linguaggio comune e nuove modalità di collaborazione.

Il corso è rivolto a professionisti sanitari e sociosanitari, operatori dei Comuni e volontari di associazioni attive sul territorio, con un’impostazione fortemente pratica: oltre alle lezioni frontali, i partecipanti affronteranno project work su casi reali, contribuendo al miglioramento concreto dei servizi.

Teoria e pratica per affrontare la complessità

«La formazione può diventare leva concreta per sperimentare nuovi modelli di cura e far emergere talenti manageriali capaci di creare valore pubblico» – spiegano Eleonora Gheduzzi e Paolo Locatelli, direttori del corso per POLIMI Graduate School of Management.

Anche per il direttore generale di ASST Sette Laghi, Mauro Moreno, si tratta di un passaggio cruciale:«L’assistenza territoriale ha come cardine l’integrazione sociosanitaria e sociale. È una sfida che richiede innovazione e preparazione. Questo corso aiuta i professionisti a rispondere con competenza e consapevolezza».

Verso una sanità più integrata e partecipata

Il corso rappresenta un tassello di una strategia più ampia, in cui formazione e azione si intrecciano per migliorare l’offerta sanitaria e rispondere in modo più flessibile e integrato ai bisogni dei cittadini. La collaborazione tra istituzioni, università e terzo settore è il cuore del progetto, che si candida a diventare un modello replicabile anche in altri contesti.