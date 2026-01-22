Varese News

Olimpiadi Milano-Cortina: stop ai droni e più controlli a Malpensa e lungo la SS336

In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ha definito nuove misure per la sicurezza dello scalo e della viabilità esterna. Intensificati i controlli contro la sosta irregolare lungo la SS336

polizia Malpensa

In vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, sono state definite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica una serie di misure precauzionali per l’Aeroporto di Malpensa e le aree circostanti.

Ecco i principali provvedimenti adottati: sospensione del traffico aereo privato e dei droni su Malpensa, dalle ore 16 del 4 febbraio fino alle ore 22 del 7 febbraio 2026. I voli commerciali non subiranno variazioni; potenziamento dei controlli lungo la SS336 con pattuglie della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali, per contrastare la sosta irregolare nelle piazzole di emergenza, sanzioni per i veicoli in sosta selvaggia nelle aree non consentite, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’ordine pubblico; intervento dell’ANAS per la pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle piazzole interessate.

I controlli saranno attivi quotidianamente a partire dal 23 gennaio e proseguiranno nelle settimane successive.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
