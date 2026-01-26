Open day inedito all’istituto Einaudi di Varese per presentare le novità dei percorsi 4 + 2
Gli studenti saranno i protagonisti della presentazione che avverrà venerdì 30 gennaio. Dopo le attività legate agli indirizzi ci saranno Dj set e aperitivo per mostrare la scuola viva e capace di accompagnare i ragazzi verso il futuro
Venerdì 30 gennaio 2025 l’IPSSCTS “L. Einaudi” di Varese accende i riflettori sui percorsi quadriennali 4+2 con un Open Day dal format inedito, che unisce informazione, laboratori e DJ set.
Nella sede di via Bertolone 7 studenti e famiglie potranno conoscere l’offerta formativa e, allo stesso tempo, vivere la scuola come spazio di socialità e partecipazione.
Protagonisti della giornata saranno gli stessi studenti, impegnati in attività legate ai propri indirizzi: le ragazze dei Servizi socio‑sanitari animeranno un laboratorio per bambini, gli allievi del percorso Ottico offriranno misurazioni della vista e mostreranno competenze professionali di un indirizzo che, nella versione quadriennale, rappresenta un unicum in Lombardia. I ragazzi di Cultura e spettacolo allestiranno un set cinematografico, mentre il Commerciale turistico proporrà itinerari di viaggio pensati per i coetanei.
Nel corso dell’Open Day saranno presentati nel dettaglio i percorsi 4+2 di Ottico, Servizi socio‑sanitari, Commerciale turistico e Cultura e spettacolo, in raccordo con ITS e mondo del lavoro, con la presenza della dirigente scolastica, dei docenti, delle aziende e delle cooperative partner.
La chiusura con DJ set e aperitivo offrirà un momento di confronto informale tra studenti, famiglie e realtà del territorio, confermando l’idea di una scuola “viva”, capace di parlare il linguaggio dei giovani e di accompagnarli nelle scelte per il futuro. Chi desidera partecipare può prenotarsi tramite il form online https://forms.gle/8yjtFu67DngGjMsM7
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.