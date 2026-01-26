Open day inedito all’istituto Einaudi di Varese per presentare le novità dei percorsi 4 + 2

Venerdì 30 gennaio 2025 l’IPSSCTS “L. Einaudi” di Varese accende i riflettori sui percorsi quadriennali 4+2 con un Open Day dal format inedito, che unisce informazione, laboratori e DJ set.

Nella sede di via Bertolone 7 studenti e famiglie potranno conoscere l’offerta formativa e, allo stesso tempo, vivere la scuola come spazio di socialità e partecipazione.

Protagonisti della giornata saranno gli stessi studenti, impegnati in attività legate ai propri indirizzi: le ragazze dei Servizi socio‑sanitari animeranno un laboratorio per bambini, gli allievi del percorso Ottico offriranno misurazioni della vista e mostreranno competenze professionali di un indirizzo che, nella versione quadriennale, rappresenta un unicum in Lombardia. I ragazzi di Cultura e spettacolo allestiranno un set cinematografico, mentre il Commerciale turistico proporrà itinerari di viaggio pensati per i coetanei.

Nel corso dell’Open Day saranno presentati nel dettaglio i percorsi 4+2 di Ottico, Servizi socio‑sanitari, Commerciale turistico e Cultura e spettacolo, in raccordo con ITS e mondo del lavoro, con la presenza della dirigente scolastica, dei docenti, delle aziende e delle cooperative partner.

La chiusura con DJ set e aperitivo offrirà un momento di confronto informale tra studenti, famiglie e realtà del territorio, confermando l’idea di una scuola “viva”, capace di parlare il linguaggio dei giovani e di accompagnarli nelle scelte per il futuro. Chi desidera partecipare può prenotarsi tramite il form online https://forms.gle/8yjtFu67DngGjMsM7