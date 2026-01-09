Operazione antidroga nel Comasco: pusher itineranti incastrati dalla Mobile

Un giro vorticoso di consegne tra i comuni dell’area lariana, interrotto dal blitz della Polizia di Stato. Nel pomeriggio di giovedì gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini marocchini di 32 e 28 anni, entrambi irregolari e con precedenti specifici, ritenuti responsabili di una fiorente attività di spaccio di cocaina.

L’operazione si inserisce nel quadro di un costante monitoraggio del territorio volto a contrastare il traffico di stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due spacciatori, residenti a Canzo, utilizzavano un’auto per muoversi rapidamente tra diversi centri, fissando appuntamenti rapidi o consegnando la droga direttamente a domicilio.

I poliziotti della sezione antidroga hanno seguito la coppia per l’intero pomeriggio, documentando minuziosamente ogni spostamento. Il tragitto dei pusher ha toccato le località di Canzo, Civenna, Asso, Barni e Magreglio. Durante il pedinamento, gli agenti hanno raccolto prove inconfutabili, sequestrando le dosi vendute ai vari clienti incontrati lungo il percorso.

L’intervento decisivo è scattato nel comune di Ponte Lambro, subito dopo l’ennesima cessione. Bloccata l’auto, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale: i due uomini nascondevano 8 dosi di cocaina all’interno dei calzini. Sequestrati anche 215 euro in contanti, somma ritenuta il provento dell’attività illecita svolta nelle ore precedenti.

Accompagnati in Questura a Como, i due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero, gli indagati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, previsto per la mattinata odierna. Parallelamente al percorso penale, l’Ufficio Immigrazione ha già avviato le procedure amministrative volte all’espulsione della coppia dal territorio nazionale.