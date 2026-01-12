Pizzighini (M5S) sul caso Beko: “Basta ricatti sui lavoratori, la Regione non resti a guardare”

“Basta ricatti sui lavoratori, la Regione non resti a guardare”. È l’appello lanciato da Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, in merito alla difficile vertenza che coinvolge la Beko di Cassinetta di Biandronno.

Pizzighini ha annunciato che domani, 13 gennaio, sarà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che manifesteranno davanti a Palazzo Lombardia, per portare all’attenzione delle istituzioni regionali una crisi che, sottolinea, «non riguarda numeri astratti, ma persone, famiglie e il futuro di un intero territorio».

Negli ultimi mesi, spiega la consigliera pentastellata, lo spettro di tagli e ridimensionamenti si è fatto sempre più concreto. «Non possiamo accettare che il destino di centinaia di lavoratori venga deciso senza un vero piano industriale e senza garanzie occupazionali. La cassa integrazione e l’incertezza non possono diventare una condizione permanente», afferma Pizzighini.

Secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, è indispensabile un cambio di passo da parte della Regione Lombardia, chiamata ad assumere un ruolo attivo nella difesa dell’occupazione e nel confronto con l’azienda. «Il lavoro va tutelato e difeso con atti concreti. La Regione non resti a guardare», conclude Pizzighini, ribadendo la necessità di soluzioni strutturali e di lungo periodo per garantire stabilità e futuro ai lavoratori coinvolti.