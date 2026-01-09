Martedì 13 gennaio sciopero dei lavoratori Beko, presidio davanti alla Regione Lombardia

Per martedì 13 gennaio è stato annunciato uno sciopero dei lavoratori Beko accompagnato da un incontro e da un presidio a Milano, davanti alla sede della Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia. L’iniziativa è collegata al futuro dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno e si inserisce nel percorso di mobilitazione avviato nelle ultime settimane.

In parallelo alla manifestazione è emerso un quadro di difficoltà produttive per il sito. Nel 2025 la produzione dei forni, segmento considerato core business per Cassinetta, ha registrato un calo di circa il 30% rispetto all’anno precedente, a fronte di un mercato europeo dei forni da incasso definito “piatto”.

Questo dato ha portato lavoratori e sindacati di categoria (Fim, Fiom e Uilm) a chiedere un confronto urgente con Regione Lombardia e Provincia di Varese per fare il punto sulla strategia industriale e sugli investimenti.

I lavoratori interessati a partecipare alla giornata di mobilitazione del 13 gennaio sono stati invitati a comunicare in anticipo i propri nominativi, così da consentire un’organizzazione adeguata, soprattutto per quanto riguarda il trasporto. È previsto infatti un servizio pullman con partenza indicativa alle ore 7 dalla portineria 45. Accanto al presidio principale previsto a Milano, non viene esclusa la possibilità di presidi anche presso gli ingressi del sito di Cassinetta.

L’appuntamento si colloca inoltre in vista di tavoli di confronto istituzionale, tra cui uno previsto con il Ministero entro fine gennaio, per approfondire volume produttivi, investimenti annunciati e prospettive occupazionali.

La mobilitazione e le richieste di confronto segnano un momento importante nella vertenza Beko, mentre cresce l’attenzione sul futuro produttivo e sul ruolo strategico dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, polo per l’elettrodomestico da incasso.