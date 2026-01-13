Beko conferma Cassinetta: 133 milioni di investimenti e 300 uscite volontarie
Accordo in Regione Lombardia dopo mesi di tensione. Confermato il ruolo strategico dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, con nuovi prodotti dal 2026 e investimenti in automazione, robotica e fotovoltaico
Beko Europe ha messo la parola fine al clima di incertezza sul destino dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese. Durante l’incontro con le parti sociali in Regione Lombardia, la multinazionale ha infatti confermato gli investimenti promessi: 133 milioni di euro a fronte di 300 uscite volontarie incentivate.
Una manovra che consentirà all’azienda di contenere i costi in una fase congiunturale non brillante. L’incontro in Regione Lombardia, alla presenza degli assessori Guido Guidesi e Simona Tironi e delle parti sociali, ha fornito le risposte attese dal sindacato dei metalmeccanici. Hanno partecipato i segretari provinciali Nino Cartosio (Fiom Cgil), Gennaro Aloisio (Fim Cisl dei Laghi) e Fabio Dell’Angelo (Uilm Uil). Presenti anche il sindaco di Biandronno, Massimo Porotti, e il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini.
Il presidio dei duecento lavoratori di Cassinetta di Biandronno davanti al palazzo regionale ha acceso i riflettori su una situazione che destava forte preoccupazione. Dall’incontro è arrivata la conferma: lo stabilimento di Cassinetta resterà il polo dell’elettrodomestico da incasso di Beko Europe. Dal 2026 partirà la produzione di nuovi modelli, in particolare forni. Il piano prevede inoltre investimenti per potenziare reparti dedicati ad automazione e robotica, oltre a un utilizzo consistente del fotovoltaico.
L’organico scenderà così da 1.800 a 1.500 addetti. Resta centrale il nodo del recupero dei volumi produttivi per tornare competitivi sul mercato, obiettivo a cui dovranno contribuire i nuovi prodotti.
Beko, la protesta parte all’alba: da Cassinetta a Milano per difendere lo stabilimento
