Forni in calo del 30%, i metalmeccanici chiedono un confronto urgente con Regione e Provincia su Beko

I sindacati dei metalmeccanici hanno inviato una lettera a Provincia di Varese e Regione Lombardia per chiedere un incontro urgente sulla situazione dello stabilimento Beko Europe di Cassinetta di Biandronno. La richiesta arriva dopo il tavolo al Mimit del 17 novembre 2025, che ha confermato gli elementi di difficoltà già illustrati nella conferenza stampa del 14 novembre, presso la sede Cisl di Varese. Si va dal crollo dei volumi dei forni alle incertezze sugli investimenti, mentre l’azienda ha già raggiunto in anticipo gli obiettivi di riduzione del personale previsti dall’accordo del 14 aprile, senza licenziamenti.

Nel 2025, nella produzione dei forni, Beko ha perso il 30% dei volumi rispetto al 2024, a fronte di un mercato europeo dei forni da incasso sostanzialmente “piatto”. Un dato allarmante per il segmento che l’azienda ha indicato come core business e futura missione internazionale del sito di Cassinetta, considerato centrale per produzione, sviluppo e design dei forni del gruppo. Secondo i sindacati, un sito che perde un terzo dei volumi nel suo settore principale rischia minore saturazione degli impianti, riduzione di turni e occupazione e una fragilità strutturale difficilmente recuperabile.

Gli investimenti annunciati su robotica, digitalizzazione, nuove gamme e transizione elettronica risultano in parte preliminari o rallentati e non si traducono ancora in un incremento dei volumi.

Cassinetta viene indicata come presidio industriale e tecnologico storico, il cui indebolimento avrebbe ricadute su lavoratori diretti, indotto, competenze tecniche e tessuto manifatturiero locale. Per questo Fim, Fiom e Uilm Varese chiedono a Regione e Provincia di convocare entro metà gennaio un tavolo dedicato, prima del nuovo passaggio al Mimit previsto entro fine gennaio 2026.