Prima gioia tra i professionisti per Lischetti: gol partita e dedica speciale
L'attaccante classe 2006 ha deciso la gara della sua Giana Erminio contro l'Arzignano con un gol nel recupero: "Questo gol è per mio nonno"
Emozioni indelebili per Lorenzo Lischetti. L’attaccante classe 2006, nella gara di domenica 25 gennaio tra la Giana Erminio e l’Arzignano, ha trovato la sua prima rete tra i professionisti. Stadio “Città di Gorgonzola”, al minuto 94′, in pieno recupero, con la gara in equilibrio sull’1-1, l’attaccante di Germignaga si è inserito su un pallone in area e lo ha messo in rete con un destro potente a incrociare.
Una corsa verso la bandierina per esultare, poi un po’ di brivido per la revisione della Fvs (football video support, il Var della Lega Pro), ma alla fine una gioia strabordante. Anche perché, come spiegherà lui ai microfoni dell’ufficio stampa della Giana, questa prima rete tra i professionisti ha un valore e una dedica particolare: «Questo gol è tutto per mio nonno, che purtroppo ho perso la settimana scorsa; è stata forse la settimana più difficile della mia vita, ma oggi sto vivendo il giorno più bello della mia carriera calcistica. Lui mi è sempre stato a fianco e continuerò a dargli soddisfazioni, perché se lo merita».
“Vincere al 95º minuto – ha proseguito l’attaccante – è un’esplosione incredibile e dimostra la forza del nostro gruppo: non molliamo mai e lavoriamo forte durante la settimana. Per un attaccante che ha poco spazio, la soddisfazione di trovare la rete è tantissima, ma penso che bisogna sempre stare con la testa giusta e dare il 100%, perché prima o poi i risultati arrivano se si sanno aspettare.”
Lorenzo Lischetti, attaccante classe 2006 originario di Germignaga, è uno dei talenti più promettenti del calcio locale. Cresciuto tra Varesina e Como, dopo un’esperienza in Eccellenza all’Accademia Borgomanero, è esploso nel Gozzano in Serie D segnando 11 gol in campionato. Grazie a una stagione straordinaria, nel 2025 ha vinto il premio come “Miglior Giovane della Serie D” ai D Club e si è conquistato la convocazione con la Rappresentativa di Serie D giocando il prestigioso Torneo di Viareggio. Dopo la firma con lo Spezia in Serie B, si è trasferito in prestito alla Giana Erminio in Serie C per continuare la sua crescita tra i professionisti.
