Pro Patria – Giana Erminio, la gara in diretta dallo “Speroni”
Seconda gara di fila allo "Speroni" per i tigrotti che cercheranno di interrompere la lunga fila di sconfitte
Ancora senza punti in tasca, mister Francesco Bolzoni deve provare a conquistare il primo risultato positivo della sua avventura sulla panchina della Pro Patria. Dopo la sconfitta contro l’Inter U23, i tigrotti sono di nuovo in scena allo “Speroni” contro la Giana Erminio. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
