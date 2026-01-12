Referendum sulla giustizia, il governo fissa le date: si vota il 22 e 23 marzo
Il Consiglio dei Ministri ha confermato le giornate per la consultazione sulla riforma. Respinta la richiesta delle opposizioni di slittare ad aprile. Corsa contro il tempo per la raccolta firme del Comitato per il "No"
Il primo Consiglio dei ministri del 2026 ha sciolto le riserve: il referendum sulla riforma della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. La decisione, ufficializzata nel pomeriggio di lunedì, conferma le anticipazioni fornite nei giorni scorsi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
L’ultimo passaggio formale spetta ora al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dovrà indire ufficialmente la consultazione con un decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Lo scontro sulle date
La scelta del calendario non è stata priva di tensioni politiche. Dietro la fissazione del voto a marzo si consuma l’ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione. Se il governo ha spinto per una data ravvicinata, le forze di centrosinistra e i comitati per il “No” avevano chiesto di votare ad aprile.
L’obiettivo delle opposizioni era quello di guadagnare tempo per organizzare una campagna referendaria più capillare, convinti che la riforma sia uno strumento per “indebolire la magistratura”. Al contrario, la maggioranza punta a chiudere la partita il prima possibile per dare attuazione a uno dei pilastri del proprio programma.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.