Ricambio generazionale in Unicredit: 494 assunzioni e tasso di sostituzione al 102%
Accordo firmato a Milano tra Unicredit e organizzazioni sindacali sul ricambio generazionale
Ricambio generazionale in Unicredit con l’accordo firmato il 30 dicembre 2025 dai sindacati di categoria. L’intesa riguarda complessivamente 484 lavoratori del gruppo che risultavano sospesi, con finestra pensionistica fino al 1° gennaio 2031, i quali potranno accedere al Fondo esuberi attraverso un’uscita volontaria e incentivata.
Parallelamente è previsto un piano di nuove assunzioni finalizzato a sostenere la crescita interna e organica del gruppo. In particolare, saranno 436 i neo diplomati e neo laureati under 30 assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato al tempo indeterminato.
I nuovi ingressi saranno destinati prevalentemente alla rete commerciale. In applicazione del protocollo Abi relativo alle iniziative occupazionali e di sostegno economico per le donne vittima di violenza, l’accordo prevede inoltre l’assunzione di un’ulteriore quota pari al 4% annuo nel triennio 2026-2028. Il totale delle nuove assunzioni sale così a 494 unità. Il tasso di sostituzione complessivo raggiunge il 102%, senza ricorrere ad alcuna modalità cosiddetta “mista”.
L’accordo consente quindi una gestione coordinata delle uscite e un investimento occupazionale significativo, collocando il gruppo Unicredit tra le realtà del settore con i migliori rapporti percentuali tra nuove assunzioni e cessazioni.
