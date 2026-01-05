Ricambio generazionale in Unicredit: 494 assunzioni e tasso di sostituzione al 102%

Ricambio generazionale in Unicredit con l’accordo firmato il 30 dicembre 2025 dai sindacati di categoria. L’intesa riguarda complessivamente 484 lavoratori del gruppo che risultavano sospesi, con finestra pensionistica fino al 1° gennaio 2031, i quali potranno accedere al Fondo esuberi attraverso un’uscita volontaria e incentivata.

Parallelamente è previsto un piano di nuove assunzioni finalizzato a sostenere la crescita interna e organica del gruppo. In particolare, saranno 436 i neo diplomati e neo laureati under 30 assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato al tempo indeterminato.

I nuovi ingressi saranno destinati prevalentemente alla rete commerciale. In applicazione del protocollo Abi relativo alle iniziative occupazionali e di sostegno economico per le donne vittima di violenza, l’accordo prevede inoltre l’assunzione di un’ulteriore quota pari al 4% annuo nel triennio 2026-2028. Il totale delle nuove assunzioni sale così a 494 unità. Il tasso di sostituzione complessivo raggiunge il 102%, senza ricorrere ad alcuna modalità cosiddetta “mista”.

L’accordo consente quindi una gestione coordinata delle uscite e un investimento occupazionale significativo, collocando il gruppo Unicredit tra le realtà del settore con i migliori rapporti percentuali tra nuove assunzioni e cessazioni.