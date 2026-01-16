Rinnovato il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Varese: Davide Arancio è il nuovo presidente

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Varese. Al termine delle votazioni è stato proclamato il nuovo consiglio che guiderà l’Ordine nel prossimo mandato, eleggendo alla presidenza Davide Arancio, chiamato ad affrontare una fase di particolare complessità per la professione.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Varese apre una nuova fase, all’insegna della continuità istituzionale e dell’attenzione alle sfide future della categoria.

La forte affluenza alle urne, con il voto espresso da circa il 70% degli aventi diritto, ha confermato l’attenzione della categoria verso il ruolo dell’Ordine, in un contesto segnato da continui cambiamenti normativi, riforme fiscali e trasformazioni tecnologiche che incidono in modo significativo sull’attività quotidiana dei professionisti. Il nuovo presidente, eletto con un ampio consenso, ha espresso soddisfazione e senso di responsabilità per l’incarico ricevuto.

Presidente, quale significato attribuisce a questo risultato?

«È prima di tutto un segnale di fiducia che avverto come un impegno concreto verso tutti gli iscritti. L’Ordine deve essere una struttura vicina ai professionisti, capace di ascoltare e di fornire risposte reali alle esigenze della categoria. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Consiglio uscente, presieduto da Luigi Castagna, per il lavoro pregevole svolto, che intendo proseguire e valorizzare ove possibile».

Quali saranno le priorità del nuovo Consiglio?

«Opereremo su più fronti: formazione di qualità, supporto ai giovani colleghi, tutela del ruolo e della dignità del Commercialista, oltre a un dialogo costante con le istituzioni e con il territorio. In un contesto normativo sempre più complesso, l’Ordine deve rappresentare un punto di riferimento autorevole e operativo».

Che ruolo può avere oggi l’Ordine in un contesto in rapida evoluzione?

«Un ruolo centrale, non solo di rappresentanza ma anche di guida. La professione sta cambiando e dobbiamo accompagnare questo cambiamento senza subirlo, valorizzando competenze, etica e indipendenza professionale».

Da circa trent’anni non si assisteva a una competizione elettorale tra più liste per la nomina del Consiglio dell’Ordine. Un messaggio ai colleghi che non l’hanno sostenuta?

«Un pensiero sincero va anche ai colleghi della lista contrapposta, che hanno partecipato a questa competizione con impegno e passione. Il confronto è segno di vitalità democratica e rappresenta una risorsa preziosa per tutta la categoria. A nome mio e dell’intero Consiglio, confermo la piena disponibilità a un dialogo aperto e costruttivo, rivolto a tutti gli iscritti senza distinzioni. L’Ordine non è un’istituzione distante, ma una casa comune che deve appartenere a tutti. L’obiettivo condiviso è rafforzare la professione e il suo valore per la comunità».

IL NUOVO CONSIGLIO

Davide Arancio Presidente

Michele Bulgheroni

Teresa Piscioneri

Giorgio Tibiletti

Orlando Tartaini

Barbara Martignoni

Matteo Cecchetti

Giuseppe Del Bene

Michela Donno

Barbara Antonini

Sara Ermoli

COLLEGIO DEI REVISORI

Marco Capellini Presidente

Antonella Montefusco

Giulia Tirendi

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Cristian Massimo Limetta Presidente

Paola Burderi

Fabiola Contini

Barbara Perrella

Andrea Zampieri

Ardiana Pjetri