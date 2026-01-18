Rinviato lo spettacolo “Kohlhaas” di Marco Baliani a Germignaga
In programma sabato 17 gennaio al Cinema Teatro Italia di Germignaga, è rinviato a sabato 24 gennaio alle ore 21
A causa di un’indisposizione dell’artista, lo spettacolo “Kohlhaas” di Marco Baliani, in programma sabato 17 gennaio al Cinema Teatro Italia di Germignaga, è rinviato a sabato 24 gennaio alle ore 21.
Marco Baliani, considerato il padre del teatro di narrazione, torna così sul palco del Teatro Italia con uno spettacolo che ha segnato una svolta nella storia del teatro italiano.
Kohlhaas prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del Cinquecento e rielaborato da Heinrich von Kleist.
Nella versione di Baliani, il racconto si trasforma in una potente narrazione orale, profondamente legata alla sua esperienza teatrale e al suo immaginario poetico.
I biglietti prenotati per la sera del 17 la prenotazione è valida per il 24 e per confermare la prenotazione, oppure effettuare una nuova prenotazione, inviare un’email al mio indirizzo: direzioneyoukali@gmail.com indicando nome e cognome, numero di biglietti e un recapito telefonico.
Per informazioni, prenotazioni: direzioneyoukali@gmail.com.
