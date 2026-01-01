Saldi invernali 2026: si parte il 3 gennaio

Varese News

I saldi invernali 2026 in Lombardia, e quindi a Varese, scatteranno sabato 3 gennaio. La decisione, confermata dalla Regione, prevede un periodo di durata massima di 60 giorni, fino al 3 marzo.

Le norme tutelano i consumatori durante tutto il periodo dei saldi: è obbligatorio esporre il prezzo pieno accanto a quello ribassato, resta garantita la possibilità di provare i capi e il diritto di recesso nei termini indicati.

Un’occasione per fare acquisti convenienti nei negozi del territorio, con la sicurezza di essere protetti dalle regole regionali che garantiscono trasparenza e correttezza nelle vendite promozionali, anche se ormai subiscono la concorrenza di altri momenti dell’anno, come quello del black friday.

Pubblicato il 01 Gennaio 2026
