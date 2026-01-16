Saronno saluta l’inverno: luci e fuoco con la Gioeubia in piazza Libertà

Giovedì 29 gennaio alle 20.45, Saronno congeda l’inverno rinnovando la tradizione della Gioeubia, rito antico e simbolico della cultura popolare e contadina. L’appuntamento è in piazza Libertà, cuore della città, dove la “vecchia” sarà salutata da un suggestivo spettacolo di luci e fuoco.

La Gioeubia – o “gioebia” nella variante locale – affonda le sue radici nei riti contadini lombardi: anticamente si bruciava un fantoccio di paglia raffigurante una vecchia, personificazione dell’inverno, delle paure e delle difficoltà. Quel gesto collettivo rappresentava la volontà di lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi a un nuovo inizio, fatto di speranza e rinnovamento.

Oggi, la città sceglie di mantenere vivo questo patrimonio culturale, reinterpretandolo in chiave contemporanea e sostenibile, trasformandolo in una festa aperta a tutti, con particolare attenzione a famiglie e bambini. «La Gioeubia rappresenta un momento importante di condivisione e identità per la nostra comunità – dice Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura – È un rito che affonda le sue radici nella tradizione popolare lombarda e che oggi scegliamo di rinnovare con un linguaggio contemporaneo. Il fuoco è simbolo di trasformazione: ci aiuta a lasciarci alle spalle ciò che non vogliamo più, paure, difficoltà, divisioni, e ci invita a guardare avanti con fiducia, senso di responsabilità e speranza».

A rendere ancora più speciale la serata sarà la Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno, che offrirà vin brulé, tè caldo e dolci a tutti i presenti.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

