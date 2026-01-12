Scandicci domina alla e-work Arena: Uyba sconfitta 3-0

Alla e-work Arena il sostegno dei 2.200 tifosi non è bastato a spingere la UYBA Volley oltre l’ostacolo Savino Del Bene Scandicci, formazione apparsa irraggiungibile per livello di prestazione. Le toscane si sono imposte con un secco 3-0 (18-25, 15-25, 19-25), mettendo in mostra una superiorità tecnica e una continuità di gioco emerse con chiarezza nell’arco di tutto l’incontro.

Sin dalle prime azioni Scandicci ha preso il controllo del match, affidandosi alla regia lucida ed efficace di una Ognjenovic in grande serata, capace di dettare ritmo e distribuire il gioco con precisione, mandando spesso fuori giri la difesa bustocca. A capitalizzare il lavoro della palleggiatrice serba ci ha pensato una Franklin brillante e concreta: 16 punti per lei e il meritato premio di MVP.

I numeri raccontano in modo eloquente l’andamento della gara: Scandicci ha fatto la differenza in tutti i fondamentali, in particolare a muro (9 contro 4), mostrando anche maggiore ordine e pulizia, con appena 11 errori contro i 26 della Eurotek Laica UYBA. Un dato che pesa, così come l’assenza di Gennari, rimasta a riposo per precauzione e pedina importante venuta meno nello scacchiere biancorosso.

Solo nel terzo set le farfalle sono riuscite davvero ad accendere l’arena. Trascinate dalle accelerazioni di Obossa, miglior realizzatrice delle padrone di casa con 14 punti, la UYBA ha trovato coraggio e ritmo, arrivando a condurre fino al 17-14 e dando per qualche minuto l’illusione di poter riaprire la partita. Il pubblico ha così ritrovato quelle sensazioni di battaglia che rendono speciale la e-work arena.

La reazione di Scandicci, però, è stata immediata e implacabile. Un turno al servizio micidiale ha spezzato le certezze bustocche, mentre gli attacchi di Antropova e della solita Franklin hanno spento ogni tentativo di rimonta, chiudendo definitivamente i conti.

A fine partita è lo stesso coach biancorosso, Enrico Barbolini a commentare la partita: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Speravo di affrontarla con maggiore serenità e aggressività. Non veniamo da giorni semplici e, alle prime difficoltà, ci siamo un po’ irrigiditi e spaventati. A tratti abbiamo provato a rientrare nei giusti binari, ma oggi la montagna da scalare era davvero troppo alta».

Il prossimo impegno per le farfalle è in programma sabato 17 gennaio alle ore 20.30, in trasferta a Macerata.

La partita in dettaglio

Nel primo set l’avvio è equilibrato (4-4), poi Scandicci allunga con i servizi di Antropova e Bosetti (5-9). Parra prova a tenere in partita la UYBA (10-13), Eckl combatte sottorete (12-15), ma Franklin prende in mano il set con attacchi e muro (13-18). Weitzel firma anche un ace (14-20). Barbolini inserisce Metwally nel finale, ma Scandicci chiude senza affanni 18-25.

Nel secondo parziale Parra parte forte (6-6), ma Antropova e il muro di Nwakalor spingono ancora le ospiti (6-9). Gli ace di Seki e Parra riportano le farfalle a contatto (10-11), ma i muri di Bosetti e della neoentrata Ruddins ristabiliscono le distanze (12-16). Franklin chiude il set sul 15-25.

Nel terzo set Obossa prova a scuotere la UYBA con attacco, muro e due ace consecutivi (6-4). L’arena si infiamma (10-7), ma Scandicci difende tutto e resta agganciata. Le farfalle toccano il massimo vantaggio sul 17-14, prima del controbreak decisivo delle toscane, che pareggiano e scappano con Franklin fino al 17-21. Nel finale c’è ancora spazio per Metwally, ma è di nuovo Franklin a chiudere i conti: 19-25.

Il tabellino

Eurotek Laica UYBA – Savino del Bene Scandicci 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)

Eurotek Laica UYBA: Battista 5, Pelloni (L), Gennari ne, Metwally 2, Seki 2, Schmit ne, Diouf ne, Parlangeli ne, Obossa 13, Eckl 4, Torcolacci 7, Parra 8

Savino del Bene Scandicci: Traballi ne, Bechis, Skinner ne, Castillo ne, Ruddins 5, Franklin 16, Ribechi (L), Bosetti 5, Ognjenovic 4, Mancini ne, Nwkalor 2, Antropova 10, Weitzel 7

Arbitri: Brunelli – Marigliano

Note. UYBA: ace 5, errori 13, muri 9. Scandicci: ace 3, errori 8, muri 9. Durata set: 21, 25, 21. Spettatori: 2163