Scuole di Musica Paganini: un anno da protagonisti con oltre 2100 allievi e nuove sinergie civiche

Un anno di record, talento e radicamento nel territorio. Le Scuole di Musica Niccolò Paganini chiudono il 2025 con un bilancio che parla di crescita esponenziale: oltre 2.100 iscritti e una presenza costante nei luoghi simbolo della cultura locale. Dal prestigioso traguardo dei 25 anni di attività fino alle collaborazioni con realtà accademiche e imprenditoriali, la scuola si conferma un punto di riferimento non solo per la didattica, ma per l’intero tessuto sociale dell’Altomilanese.

Eccellenze individuali e grandi eventi collettivi

Il valore del percorso formativo è stato certificato dai successi dei singoli allievi e dalla forza dei grandi appuntamenti d’insieme. Tra i momenti più significativi spicca l’affermazione del giovane pianista Takumi Calvino, che ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso nazionale «Allegro Molto». Ma la musica è stata anche condivisione: dalla quarta edizione della School of Rock con 12 band sul palco, fino alla prima edizione della Young Talents Music Competition al Teatro Tirinnanzi, che ha visto sfidarsi 30 giovani artisti sotto la supervisione di una giuria d’eccellenza.

«Realtà come questa non si limitano a insegnare uno strumento, ma accompagnano i giovani in un percorso di crescita personale, umana e culturale – sottolineano dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, partner storico dell’istituzione –. Investire nella formazione rivolta ai più giovani significa investire nel futuro del territorio».

Una rete di partnership per la crescita della comunità

Il 2025 è stato anche l’anno delle grandi alleanze strategiche. Sul fronte accademico, la scuola ha siglato un accordo di prestigio con i Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, aprendo agli allievi nuove opportunità professionali e masterclass di alto profilo. Sul piano del supporto logistico e dei servizi, sono nate collaborazioni con Busto Motors Company, Sironi Gioiellerie e Soevis, quest’ultima mirata a offrire agevolazioni dirette alle famiglie degli iscritti.

«Abbiamo voluto rafforzare la rete di partner che sostengono la nostra attività didattica ed eventi come il concerto di Natale – spiegano dalla direzione –. La musica deve essere un’opportunità concreta di espressione e scoperta delle proprie capacità».

Tra sociale e tradizione: la musica entra in città

La missione della scuola ha toccato anche l’ambito sociale e la valorizzazione del patrimonio storico. Progetti come «Le Giovani Zanzare» hanno messo l’accento sull’inclusione, mentre il percorso «Musica che nasce» ha accompagnato mamme e neonati fin dai primi mesi di vita. Il legame con Legnano si è poi suggellato con eventi di altissimo richiamo, come il concerto inaugurale per il restauro dell’organo nella Basilica di San Magno e la serata sold out al Teatro Tirinnanzi con il Quartetto d’Archi della Scala.

«Il bilancio dell’anno si chiude con il concerto di Natale che ha portato sul palco oltre 200 allievi tra orchestra e coro – concludono gli organizzatori –. È il senso del nostro percorso: trasformare lo studio in esperienza viva e partecipazione per l’intera collettività».