Servizio D.A.M.A.: negli ospedali di Busto e Gallarate l’approccio multidisciplinare per la disabilità complessa

Un’assistenza su misura, pensata per superare le barriere e garantire cure di qualità alle persone con disabilità complesse lungo tutto l’arco della vita. È questa la missione del progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance), attivo presso gli ospedali di Busto Arsizio e, dal maggio 2025, anche di Gallarate, grazie all’impegno di ASST Valle Olona.

Il modello D.A.M.A. prevede un approccio multidisciplinare, coordinato dalla psicologa Erika Morandi, con percorsi personalizzati, visite dedicate, utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), accompagnamento durante esami e supporto ai caregiver. Centrale il ruolo dell’educatrice dedicata, Kledja Ndoci, che accompagna soprattutto i bambini con disturbi dello spettro autistico in un percorso graduale e rassicurante.

Tra i progetti più apprezzati, l’Ambulatorio del Sorriso, realizzato in collaborazione con l’odontoiatra pediatrica Nicole Camoni, ha permesso a tanti piccoli pazienti (140 accessi finora) di affrontare visite dentistiche in modo sereno e accessibile.

Dal lancio del servizio sono stati registrati 195 accessi, a conferma della crescente domanda e dell’efficacia del modello. Il D.A.M.A. si rivolge a tutte le fasce d’età, accompagnando anche i giovani nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, e punta a essere esteso anche nelle Case di Comunità, rafforzando il legame tra ospedale e territorio.

Un’esperienza concreta che fa della presa in carico globale e della continuità delle cure i suoi principi fondanti, e che si candida a diventare un esempio replicabile su scala più ampia.