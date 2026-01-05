Somma Lombardo, i 100 anni della signora Agnese
Agnese Mercandelli omaggiata dal vicesindaco Aliprandini in rappresentanza di tutta la cittadinanza. Con lei il fratello di 96 anni e la sorella 91enne
Un traguardo speciale celebrato questa mattina – lunedì 5 gennaio – a Somma Lombardo, dove l’amministrazione comunale ha reso omaggio ai 100 anni della signora Agnese Mercandelli. A portare gli auguri della città è stato il vicesindaco Stefano Aliprandini (foto in alto), che ha fatto visita alla centenaria consegnandole un omaggio floreale a nome di tutta la cittadinanza.
Nata a Morosolo, Agnese Mercandelli vive da tempo a Somma Lombardo ed è circondata dall’affetto di una grande e unita famiglia: un fratello di 96 anni e una sorella di 91, due figli, tre nipoti e tre pronipoti. Una presenza preziosa, punto di riferimento per più generazioni.
Donna vivace e brillante, Agnese ha attraversato un secolo di storia mantenendo sempre energia e spirito. Prima come operaia nell’impresa artigiana di famiglia, poi nei ruoli di mamma, nonna e bisnonna, ha saputo trasmettere valori di impegno e dedizione. Un compleanno importante che diventa occasione di festa non solo per i familiari, ma per tutta la comunità sommese.
